Frente a la crisis desatada por la pandemia de coronavirus, el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, ratificó "la firme decisión del Estado Comunal de seguir al frente de las acciones en favor de sus vecinos" y convocó "a todas y todos los que sientan el firme llamado del voluntariado y estén en condiciones de brindarlo".

"La solidaridad es la herramienta más importante para demostrar la responsabilidad social", indicó Espinoza al anunciar que "se ha convocado a través de un decreto a las Organizaciones Civiles, Entidades de Bien Público, parroquias y templos evangélicos a que formen parte de la Red Solidaria de Voluntariado contra el Coronavirus de la Municipalidad de La Matanza".

"Nuestros adultos mayores cuyos hijos, nietos o familiares no viven cerca de sus casas; vecinos que por alguna condición de salud no pueden circular o quienes tienen niños que no pueden dejar solos, necesitan que se los ayude con compras de alimentos y medicamentos. Desde el primer día estamos con nuestros voluntarios ayudando, llevando alimentos, haciendo compras, acercando medicamentos, colaborando con el Ejército en la elaboración de los alimentos con la materia prima que provee el municipio. Pero La Matanza es grande, enorme, y por eso decidimos ampliar el voluntariado con esta convocatoria", explicó Espinoza.