VOLVIÓ LÍA CRUCET Y EXPLOTÓ EL TEATRO

Lia Crucet debutó en "Divertidísimos", el espectáculo que se presenta en el Teatro Del Ángel y que protagoniza Rosita y gran elenco. La cantante se presenta sábados y domingos y todos la quieren. "Vine a desbancar a todas las vedettes de calle Rivadavia" dijo Lía, quien además aclaró "Mas que vedette me gusta la cumbia, me gusta cantar". Recordemos que circularon rumores sobre su estado de salud. Según su hija Karina, atraviesa un cuadro de esquizofrenia y demencia crónica, pero tales afirmaciones fueron desmentidas por la propia cantante, quien puso en marcha una demanda en contra de su hija "Está todo bien, todo en manos de mis abogados", dijo contundente. Lo cierto es que Lía piso el escenario y el público explotó en aplausos y nadie quedó sentado sin bailar. De su hija había dicho: "Me arrepiento de haber malcriado una hija, de haberle dado todo lo que quería, y no haberle enseñado lo que es el sacrificio", finalizó.