T ras conocerse el inminente acuerdo con Rusia por millones de vacunas Sputnik V, el gobierno nacional avanza en la coordinación con las provincias y los municipios para llegar a diciembre con un mecanismo de vacunación masiva. Durante la jornada de ayer, un contrapunto se dio cuando la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, aseguró que "la vacunación es gratuita y obligatoria por ley", mientras que el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, planteó que "será voluntaria y con consentimiento informado por escrito".

El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, aclaró la cuestión: "No va a haber una cosa de llevar por la fuerza a que se vacunen, pero vamos a instar, a convencer", sostuvo al negar la obligatoriedad de la aplicación y analizó que "la gran mayoría" de los argentinos se van a aplicar las dosis para poder controlar la pandemia del coronavirus.

El ministro aseguró a Crónica HD que "queremos asegurar tener la vacuna apenas sea aprobada para encarar una vacunación masiva y gratuita". Desde Esteban Echeverría, junto a Gollán y al intendente Fernando Gray, el ministro nacional aclaró que "a medida que se haga masiva empezaremos a cortar la circulación del virus, uno de los objetivos es que nos prevenga de la segunda ola que hoy está afectando al mundo".

De esta manera, González García puso fin a las dudas generadas más temprano. En tanto, Vizzotti y Gollán se mostraron en total sintonía respecto de los planes para arrancar por la población de riesgo y alcanzar a la mayor cantidad de población en el menor tiempo posible. Vizzotti explicitó que el objetivo es "vacunar a la mayor cantidad de gente antes de abril, mayo, que es cuando comienza el frío". Gollán hizo el mismo cálculo y detalló que, como en el territorio bonaerense los grupos de riesgo "son entre 5 y 6 millones de personas", se necesitarán tres meses "para vacunarlos a todos". "Si se amplía a población no de riesgo, para tener al 75% de la gente vacunada, se estiraría un poco más", amplió sobre los tiempos de vacunación y remarcó que el proceso completo de vacunación se extenderá todo el verano y luego se "comenzará la temporada de frío de otra manera".

Asimismo, la funcionaria nacional consideró que "tener la vacuna es el comienzo de uno de los desafíos más grandes que vamos a tener en Argentina". En declaraciones a la radio Futurock, aseveró: "Nuestro camino es la información y que la población adhiera".

"No es lo mismo que no se quiera vacunar el 5% de la población que la mayoría", aclaró la funcionaria del Ministerio de Salud y subrayó que "quienes nos vacunamos vamos a proteger de manera indirecta a quienes no se vacunan".

Por su lado, en declaraciones a radio El Destape, Gollán aseguró que "van a ser todos vacunados, también los que ya tuvieron coronavirus", detalló y destacó que "con el tiempo se verá qué vacunas generan la inmunidad que evita el contagio o cuáles pueden generar que quienes se contagien lo hagan de manera leve". No obstante, el funcionario bonaerense puso de relieve que con la vacuna "no desaparece el coronavirus, sino que termina la pandemia descontrolada".