Otro dirigente que formuló una frase fuerte ayer, casi a la par del legislador porteño oficialista Leandro Santoro, fue el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela (foto), dirigente del PRO, quien a la hora de hablar sobre la interna partidaria y las convocatorias a movilizaciones que se realizan a través de las redes sociales fue muy duro: "Que se alienten movilizaciones democráticas no me parece mal. Sí me parece mal cuando alguien desde su casa por Skype y con una copa de malbec opina de todo", sostuvo, en declaraciones a FutuRock FM. La frase pareció un tiro por elevación a Patricia Bullrich, una de las representantes del "ala dura" del partido opositor, aficionada a las redes sociales, y que suele apoyar los banderazos contra el gobierno de los últimos meses. El hecho de que haya incluido "copa de malbec" pareció avalar el calificativo de "borracha" que le espetó el asesor presidencial a la ex ministra de Seguridad. Posteriormente, voceros de Valenzuela aseguraron que no había sido esa la intención ya que no había una alusión específica a Bullrich, sino que era una referencia general.