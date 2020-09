L a mediatizada pelea entre ellas hace casi dos meses fue un gran escándalo. Patricia Sosa aseguró haberse sentido traicionada por Valeria Lynch porque no quiso cambiar la fecha de su streaming que, tras haber tenido problemas técnicos el 1º de agosto, postergó para el 7, el mismo día que Sosa tenía el suyo.

Aunque esta no había sido la primera riña entre ambas, fue la gota que rebalsó el vaso e hizo que la intérprete de "Aprender a volar" cortara vínculo con ella: la bloqueó del WhatsApp y a quien le preguntara le decía que la rubia le había jugado con mala leche. Incluso su marido Oscar Mediavilla salió con los tapones de punta contra Valeria.

Patricia incluso recibió el apoyo de otras cantantes que se solidarizaron con ella, como fue el caso de Lucía Galán, con quien vivió un episodio "raro" antes del evento "Las elegidas" en el Teatro Colón, en el que Valeria habría "bajado" a Karina la Princesita y todas las demás colegas repudiaron su actitud.

Sin embargo, hasta ahora, Lynch no había salido a dar su versión de los hechos, algo que sucedió en las últimas horas. "A esta altura de mi vida y de mi carrera, la gente que me conoce sabe cómo soy. No tengo que rendir examen para nada. Te aseguro que hubo un malentendido", comenzó diciendo la cantante.

Y, refiriéndose a Patricia y su marido, aseguró: "Nunca escucharon mi último mensaje. Porque estuve todo ese día pensando en cómo no perjudicar a mi amiga. Y yo les mandé dos mensajes a ellos, diciendo cuál era la solución que nunca escucharon porque me bloquearon". Sosa y Mediavilla habían asegurado que ella nunca se comunicó ni demostró intenciones de acercar las posturas.

En diálogo con "Mitre Live", la cantante de "Señor amante" dejó en claro que en aquel momento no quería entrar en un ida y vuelta, contestando cada una de las declaraciones que había hecho Sosa. Pero lo que más le molestó es que haya acudido a la prensa para hacer público el conflicto. "Si vos sos amigo de alguien y tenés algún problema, lo hablás con ese alguien. No vas a los medios a contarlo. La verdad que lo padecí mucho, no me gustó nada esa actitud", dijo.

Y luego fue por más: "Yo vendo mis entradas hablando de mi show, de lo que hago. Las muchas o pocas que pueda vender lo hago en base a mi carrera, mi entusiasmo, mis ganas y mi pasión por lo que hago. Jamás se me ocurriría sentarme en un programa de televisión a hablar mal de una colega. Menos de una amiga".

Valeria insistió en que, después de tantos años en el medio, la gente ya sabe cómo se comporta. "¿Cuándo me vieron pelearme con alguien de esta manera? Sentarme en los medios a hablar de un colega no es mi estilo. Pero sí me gusta esta aclaración. Lástima que terminó de esta manera y no lo hablamos entre nosotros", aseguró.

Pero ¿cuál era la propuesta para Sosa, para no perjudicarla aquella fecha? "Nunca supo qué íbamos a cambiar en nuestro show para no pisar el de ella. Íbamos a cambiar el show, íbamos a sacar temas e íbamos a hablar todo el show del de ella", detalló Valeria, que se mostró todavía dolida por esa ruptura.