S e calcula que unos 10 mil argentinos continúan varados en el exterior tras el cierre total de fronteras que dispuso el gobierno nacional a través de un decreto de necesidad y urgencia. Solange Kemerer, una mujer de 34 años que viajó a Cuba el 7 de marzo, cinco días antes de la fuerte restricción de vuelos, aguarda en la Isla a la espera de ser repatriada.

"El 19 de marzo me cancelaron el vuelo y el 20 intenté comprar otro pero ya no había más lugar. A partir de ahí comencé a vivir una situación compleja, por lo que me vine a hospedar a una casa de familia. Acá la comida no me falta y sólo me piden 20 dólares por día, pero la realidad es que quiero regresar a mi país", dijo a Crónica Kemerer, quien declaró que sufre de hipotiroidismo y que sólo tiene medicación para 15 días.

"Hoy estoy tranquila pero mañana no sé qué va a pasar conmigo. La policía y el gobierno cubano no quiere que nos quedemos en las hogares de familia. Cuando los ciudadanos te ven en la calle llaman a las fuerzas de seguridad", señaló y agregó: "Por suerte la gente con la que estoy no tiene ningún tipo de problemas, me garantizaron la estadía hasta que consiga un vuelo. Eso me tranquilizó un montón, aunque sé que tienen presiones para que me expulsen".

"Tengo miedo. Mis amigas con las que vine lograron irse y yo me siento sola. Los casos de coronavirus han aumentado en la región. Hay más de 130 casos e incluso muertos. En estas condiciones es muy difícil seguir. En los hoteles es todo un desastre, no limpian bien. Y todos los extranjeros juntos, no está bueno", expresó.

Asimismo, repasó que "es muy difícil conectarnos a Internet, no podemos tener diálogo continuo con nuestros familiares y amigos". En Cuba, todavía hay varados una gran cantidad de argentinos esperan ser repatriados. Aunque por el momento no hay un plan de vuelos especiales masivos para regresarlos, la Casa Rosada trazó una mesa interministerial para brindarles asistencia y se evaluará "caso por caso" la posibilidad de habilitar el regreso de las personas que, por edad u otras patologías, son consideradas en situación de riesgo.

El pasado miércoles se realizó el primer vuelo humanitario de Cubana de Aviación, chárter organizado por la Cancillería Argentina y la mencionada empresa. Los pasajeros de ese vuelo fueron connacionales con severos problemas de salud, niños pequeños, embarazadas y ancianos. Toda gente de extrema vulnerabilidad.

Estamos ya trabajando en la organización de ulteriores vuelos sujeto a las restricciones de espacio aéreo argentino por todos conocida. El primero de esos vuelos humanitarios tendrá lugar el próximo miércoles 1 de Abril. Se repetirá el criterio de vulnerabilidad. Contemplaremos también el caso de aquellas familias con menores. Nos vemos forzados a manejar criterios estrictos porque la situación así lo amerita.