El reporte diario del Ministerio de Salud confirmó ayer otros 826 casos positivos de coronavirus en el país, un leve repunte frente a las cifras del domingo, pero sigue siendo inferior al promedio de la semana pasada, cuando la mayoría de los días registraron más de 900 confirmados.

Del total de esos casos, 986 (4,2%) son importados, 9.822 (41,6%) son contactos estrechos de casos confirmados, 8.919 (37,8%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.

Una vez más, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) fue el epicentro de los nuevos contagios. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires tuvo 420 nuevos pacientes, mientras que en la provincia la cifra fue algo menor, con 344 personas infectadas. Fue, además, el primer día con una mayor apertura porteña, mientras que el conurbano se mantiene igual.

Las principales franjas etarias afectadas de los casos registrados corresponden a personas de entre 20 y 59 años, siendo la edad promedio de 36 años.

En tanto, el total de personas que fallecieron asciende a 693. Ayer 29 perdieron la vida en la lucha contra la enfermedad. Entre ellos, dos personas jóvenes, de 40 y 42 años.

Ayer, la Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que los pacientes de coronavirus sin síntomas no están esparciendo el virus. El nuevo mensaje del organismo genera dudas a partir de lo que se creía hasta ahora respecto de que los asintomáticos eran la principal fuente de contagio de la enfermedad Covid-19. La evidencia preliminar de los primeros brotes indicaba que el coronavirus podría propagarse fácilmente por el contacto de persona a persona, incluso si el portador no tenía síntomas. Pero funcionarios de la OMS alertaron ahora de que, si bien puede producirse una propagación asintomática, no es la principal forma de transmisión.