C on la ausencia de las principales fuerzas contrarias al chavismo, el pueblo venezolano votó ayer a los nuevos miembros de la Asamblea Nacional (AN), en una elección que para el oficialismo marca el nacimiento de "una nueva era" para el país. Según los líderes opositores, la abstención se ubicó en torno al 80%.

Durante toda la jornada se repitió la misma lógica. El chavismo, con el presidente Nicolás Maduro a la cabeza, celebró el cambio de conformación de la AN que desde 2015 está bajo dominio opositor. Mientras que quienes impulsan un cambio de gobierno difundían imágenes en las redes sociales que mostraban la escasa participación popular.

Tras emitir su voto en una escuela ubicada dentro de la guarnición militar Fuerte Tiuna, pese a que estaba empadronado en otra en el barrio popular Catia, Maduro afirmó que "nace una nueva AN", a la vez que calificó como "nefasta" a la actual. Además, apeló a "las instituciones republicanas" como "la única forma en que se puede elegir", de acuerdo con la Constitución y "con el voto del pueblo".

En este marco, invitó a "los partidos que participaron en las elecciones, con los grupos políticos que no participaron, con todos los sectores económicos, con todos los sectores sociales del país para ver la agenda nacional". Además, Maduro aseguró que con la nueva AN "nace una nueva era en Venezuela" y el pueblo se dará "la oportunidad de iniciar un proceso verdaderamente democrático".

Luego disparó contra el autoproclamado presidente Juan Guaidó, a quien acusó de impulsar una campaña "para evitar que hubiera elecciones". "Le dieron mucho billete a Guaidó para un octubre rojo, para un noviembre de insurrección, pero no pudo. Ni para eso vale", dijo y aseguró que "el proceso ha sido satisfactorio en participación, en organización, en instalación de mesas, en la presencia de la gente votando".

Repudio

Pese a que el chavismo extendió el horario de votación "hasta que no haya electores en las colas", la oposición hizo hincapié en el alto nivel de ausentismo. Según los datos recogidos por el Observatorio Contra el Fraude del 6D, la participación fue cercana al 18,33%, lo que equivale a menos de cuatro millones de personas que se presentaron en los 14.200 centros de votación. "El 82% de los venezolanos rechazó el fraude. La inmensa mayoría del país quiere elegir su futuro, no seguir los engaños de una dictadura", afirmó Guaidó.

En ese sentido, el diputado de la AN Freddy Guevara aseguró que lo que se vio ayer fue "al propio dictador teniéndole miedo al pueblo" y agregó que "terminó encerrado en un cuartel militar porque le teme al pueblo, porque no tiene respaldo popular". "Sobre todo vimos un pueblo valiente y firme, que le dijo ‘no’ al fraude", cerró.