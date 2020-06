L as ventas minoristas pymes cayeron durante el último año el 50,8%, en la comparación interanual realizada entre mayo de 2020 y el mismo mes del año pasado, mientras que el 85% tuvo derrumbes en su nivel de ventas, que en algunos casos llegaron a ser del 100%.

En un relevamiento realizado en 1.100 comercios electrónicos y locales físicos de todo el país por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), se indica que sólo el 12% de los comercios encuestados logró escapar de las consecuencias económicas generadas por la pandemia del coronavirus y finalizaron el mes en alza, registrado principalmente en el rubro de "Farmacias" y seguido por el de "Alimentos y bebidas",

La CAME indicó que todos los rubros terminaron en baja, frente al menor consumo generalizado que provoca el declive en los ingresos, la menor circulación de gente en las calles y la incertidumbre generada por la situación.

En este sentido, los rubros de mayor desplome registrado en el interanual fueron "Indumentaria", con un descenso del 77,5%, "Relojerías, joyerías y bijouterie", con una caída del 75,6%, y "Mueblerías, decoración y artículos para el hogar", con una baja del 73,2%.

En esta misma línea, los declives más pronunciados fueron los de "Perfumería y cosmética", con una caída del 55,3%, "Ropa y artículos deportivos", con un desplome del 61,6%, y "Librerías y jugueterías", con una baja del 64,1%.

Por su parte, los ramos que fueron considerados esenciales desde el inicio de la cuarentena registraron caídas que estuvieron por debajo del promedio, por lo que "Ferreterías, materiales eléctricos y para la construcción", con un descenso del 35,5%, "Alimentos y bebidas", con una caída del 14,8%, y "Farmacias", con una baja del 12,9%, fueron los que sufrieron menos la baja en el nivel de consumo.

La CAME señaló que la mayoría de los comercios implementó la modalidad electrónica y hubo quienes invirtieron en publicidad en redes, pero que así y todo la salida fue poca y no se llegaron a cubrir los gastos fijos, en tanto que los comerciantes indicaron que también padecieron de problemas con los proveedores y entregas que no llegan a tiempo.

Otro factor que afectó de forma heterogénea la realidad de los negocios, incluso para los que son de un mismo sector, fue la política seguida frente a la cuarentena en cada lugar, ya que hubo negocios que cerraron al 100% y no vendieron nada, otros que se abocaron al e-commerce, algunos que abrieron con rangos horarios más largos y otros más cortos.

En este sentido, desde la CAME remarcaron que todo estuvo signado por la forma que tuvo cada ciudad de flexibilizar las medidas preventivas frente a la cantidad de casos de coronavirus que hay en cada lugar.