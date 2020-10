M ientras el dólar "blue" no para de subir, algunas concesionarias han limitado la venta de autos por temor a una devaluación que los perjudique y comercializan "lo justo y necesario" para salvar los gastos de funcionamiento de las agencias. "Crónica" dialogó con representantes del sector que indicaron que la demanda no aflojó, sí en cambio la disponibilidad de vehículos en un escenario previsible: ante una eventual devaluación, los agencieros optaron por no perder stock, guardar los cero kilómetro y sacarlos de la venta.

"Hoy en día las ventas nacionales se frenaron o se pasaron a dólar billete. Si a mí no me pagan en dólares, no vendo ningún auto, salvo uno que necesite vender para mantenimiento. Hoy se vende lo mínimo indispensable para mantener el negocio abierto. Es fácil hacer caja, pero te comés el auto completo, porque vendés un auto por el que pedías 20.000 dólares en 10.000. Y eso es lo que está pasando", señaló el propietario de Munafó Automóviles, una agencia radicada en la zona norte de la provincia de Buenos Aires.

"El sector está totalmente devastado. No hay compradores genuinos de autos. Hay oportunistas con respecto a la diferencia de cambio pronunciada que hay entre el dólar oficial y el dólar paralelo, tanto en los nacionales como en los importados", continuó.

Aunque el escenario no es generalizado, la estrategia de los concesionarios es resguardarse en el stock propio de unidades, ante el miedo de que el dinero que obtengan por la comercialización de los vehículos no alcance para reponerlos, hecho que redunda en una descapitalización. Las concesionarias vieron reactivar la demanda y eso les dio liquidez, pero el reaprovisionamiento de esas unidades no está asegurado.

Según las estadísticas de la Asociación de Concesionarios Automotores (Acara), basada en los reportes diarios de patentamientos, estiman llegar a fin de mes con un total de 30.500 unidades vendidas. El mes pasado, con el dólar "blue" mucho más bajo que ahora, y por lo tanto con un "brecha" menos tentadora para muchos compradores, los patentamientos fueron 34.700. La caída contra el mes anterior rondará así el 12%.

Ante la consulta sobre cómo encuentra al sector, Hugo Goñi, responsable de una agencia de venta de autos usados en el barrio porteño de Flores y miembro de la comisión directiva de la Cámara del Comercio Automotor, precisó que el rubro, hoy por hoy, está más positivo que negativo. "Si hay ventas no podemos decir que anda mal la cosa. A nosotros nos han mejorado y notamos que la gente no se quiere quedar con los pesos, prefiere comprar a cualquier precio, mientras que el que tiene dólares se hace fuerte. Nunca estuvieron los autos en dólares tan baratos como en estos momentos. Ni hablar de los importados".

Cabe destacar que en septiembre las ventas de autos mejoraron con respecto a agosto, pero no de manera interanual. De todos modos, desde el sector afirman que la expectativa de ventas para 2020, cuando irrumpió la pandemia, era de tan sólo 200.000 autos, y ahora estiman que podría alcanzar los 315.000 a fin de año.