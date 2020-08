Actriz dúctil, Verónica Llinás se animará a participar como invitada especial de la próxima función de "Sex virtual", que se llevará a cabo del jueves 13 al sábado 15 de agosto. José María Muscari, su director, contó que "siempre quise trabajar con Verónica porque me parece una de las mejores actrices argentinas, hace años lo venimos intentando y los proyectos no coincidían. Lo bueno de esta cuarentena es que también permite concretar deseos y que Llinás se sume a ‘Sex’ es un lujo, creo que su humor será algo muy diferente en la experiencia".

Verónica al principio se mostró algo escéptica con la convocatoria, pero la curiosidad pudo más: "Me llama ‘locomotora’ Muscari y me propone estar en ‘Sex’ y lo primero que le digo es no. Yo soy muy pacata aunque no parezca. y me parecía que no tenía nada que hacer ahí, pero me sobrevino una gran curiosidad de ver qué es, qué hacen y quién sería y qué haría yo, así que acepté", contó Llinás.