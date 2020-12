Aunque de manera breve, Verónica Ojeda habló por primera vez públicamente tras la muerte de Diego Maradona de manera telefónica en el programa "Confrontados". Primero elogió a Mario Baudry, su actual pareja y representante de su hijo. "Nadie en la vida me defendió como me está defendiendo ante los medios y para mí eso es... no voy a tener cómo decirle gracias. Yo sé que Dieguito va a estar agradecido toda la vida por todo lo que hace y aparte la relación que tienen los dos es única".

Respecto de cómo está su hijo, detalló: "La verdad es que está pasando por un momento... obviamente, tiene siete años". El nene, que estaba con ella viendo la televisión donde estaba Baudry, se metió en la charla y dijo: "Mario, te quiero. Lo estoy viendo en la tele, me está defendiendo".

Por último, cuando le preguntaron sobre qué esperaba de este proceso judicial, Verónica Ojeda sostuvo: "¡Justicia! Quiero saber la verdad, nada más que eso".