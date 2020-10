Un vecino de Bernal Oeste sufrió un intento de robo por parte de delincuentes armados, que no dudaron en dispararle. El joven dio marcha atrás, aunque chocó con un poste y terminó socorrido por otro lugareño. Las cámaras de seguridad registraron cuando Nahuel abre el portón eléctrico desde su auto y espera unos segundos para entrar, al ver un Renault Sandero que se acercaba. Los delincuentes le cruzaron el coche y dos descendieron. "Me dispararon sin mediar palabra: lo vi que salió, me apuntó y tiró dos veces. Uno de los tiros rompió el vidrio y pegó en el asiento del acompañante. Me salvé porque me agaché", relató Nahuel, a quien la bala le pasó a centímetros. El vecino apretó el botón para cerrar el portón de su casa, donde se encontraba su mujer y su hijo. Al mismo tiempo, dio marcha atrás e intentó escapar de los asaltantes, pero su auto se subió a la vereda y chocó de culata contra un poste. Al ver que no lograba sacarlo abandonó el coche con las llaves y se escondió en la casa de un vecino. Los delincuentes no lograron robar el auto y huyeron perseguidos por los perros de Nahuel.