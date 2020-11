C on grandes demoras, polémicas, denuncias legales y una cantidad de votantes jamás vista en los Estados Unidos, finalmente -cuatro días después de los comicios-, el demócrata Joe Biden fue elegido presidente del país tras triunfar en los estados de Pensilvania y Nevada, con lo que superó el número de 270 electores necesarios para adjudicarse el cargo. Claro que su rival, el republicano Donald Trump, rechazó el resultado asegurando que él ha ganado y que "la elección no terminó".

El ex vicepresidente de Barack Obama, de 77 años, ganó en su estado natal, y obtuvo así los 20 votos electorales y superó el umbral necesario para llegar a la Casa Blanca. "El pueblo de esta nación ha hablado y nos dio una victoria contundente", aseguró Biden en el acto de anoche en Delaware. "El trabajo que tenemos por delante será arduo, pero les prometo esto: seré un presidente para todos los estadounidenses, ya sea que hayan votado por mí o no", añadió el demócrata.

Biden habló de "esperanza" y "renovada" ante miles de personas que festejaban su triunfo. "Me comprometo a ser un presidente que buscará reunificar al país", aseguró, al tiempo que destacó que será el presidente con más votos de la historia. Además, sobre el final de su discurso se refirió a los muertos por el coronavirus, tema que lo diferencia totalmente de Trump

Por su parte, la flamante vicepresidenta electa, Kamala Harris, afirmó que la elección que acaban de ganar "es mucho más que Joe Biden o yo", es "el alma" de su país. Harris, quien profundamente emocionada habló antes que Biden, señaló que "nuestra democracia es tan fuerte como nuestra decisión a luchar por ella" y destacó la lucha de las mujeres negras en la historia del país.

Trump dejó ayer la Casa Blanca por primera vez desde las elecciones del martes pasado, se dirigió a su club de golf en Virginia y dejó en claro que no aceptará la derrota.

"Los observadores fueron vedados de los cuartos de conteos. Yo gané la elección, obtuve 71 millones de votos legales. Pasaron cosas malas que nuestros observadores no pudieron ver. Nunca había pasado anteriormente. Millones de boletas para votar por correo fueron enviadas a gente que no había pedido por ellas", escribió el mandatario, en un mensaje en su cuenta de Twitter en mayúsculas.

"A partir del lunes, nuestra campaña comenzará a llevar a las cortes nuestro caso para garantizar que las leyes electorales se están cumpliendo y que el ganador legal sea electo. El pueblo estadounidense tiene derecho a una elección honesta", sostuvo el mandatario.

Biden se convierte en el 46º presidente de los Estados Unidos de América y estará en el poder hasta 2024 con el desafío de unir a un país dividido y mitigar al coronavirus, que ya provocó casi 9.750.000 casos y más de 236.000 muertes. Por su parte, Kamala Harris será la primera mujer en ocupar la vicepresidencia.

Multitudes celebraron en Washington DC después de que medios declararon a Biden presidente, muchos de ellos reunidos en los últimos días frente a la Casa Blanca para exigir la aceleración del recuento de votos. Una situación similar se vivió en otras localidades a lo largo y ancho del país, con bocinazos y cánticos.

Una multitud acudió a la Black Lives Matter Plaza, parte de la avenida que conduce a la residencia presidencial, así rebautizada unos meses atrás para denunciar la brutalidad policial contra los afroamericanos.

En Nueva York, de donde Trump es oriundo, se replicó la escena de celebración. Miles se agolparon frente a la Torre Trump o en Times Square, Columbus Circle o la Grand Army Plaza de Brooklyn para celebrar la victoria de Biden.

Biden prometió durante su campaña que tratará de sanar las heridas y recomponer cierto consenso social en una sociedad muy dividida por el estilo de liderazgo de Trump. También hacia el exterior expuso su intención de retomar una diplomacia más clásica y recomponer relaciones con organismos multilaterales de los que el presidente republicano tomó distancia.

También grandes figuras del espectáculo, la música y el deporte -que en su amplia mayoría se manifestaron a favor de Biden- celebraron la derrota de Trump. Lady Gaga, Shakira, Stephen King y otros famosos festejaron en las redes sociales.

LeBron James, el mejor basquetbolista de la actualidad y máxima estrella de la NBA, festejó el triunfo de Biden sobre Trump con memes y gifs en las redes sociales. La figura de Los Ángeles Lakers, uno de los principales impulsores en la lucha contra el racismo y contra algunas de las medidas y planteos de Trump, celebró con un fotomontaje en el que recordó una mítica jugada suya, pero con Trump tratando de encestar y Biden bloqueando el intento.

Anoche, mientras seguían los festejos, se anunció que Biden presentará el lunes un comité integrado por doce expertos para combatir la epidemia de coronavirus, que tiene el país a la cabeza en cantidad de contagios y de muertes acumuladas en todo el mundo.

Si las denuncias que presentará el actual presidente Donald Trump en contra de la votación no tienen éxito, el cronograma electoral de los Estados Unidos señala que en diciembre se tendrán que reunir los electores para consagrar a la fórmula ganadora y el candidato con más de 270 votos del Colegio Electoral -los que ya superó Joe Biden- podrá asumir en la Casa Blanca el próximo 20 de enero.

Sin embargo, las advertencias lanzadas por Donald Trump, por más que no tenga el total apoyo del Partido Republicano, abren la posibilidad de que la Corte Suprema termine definiendo la legalidad de la elección y la asunción del nuevo presidente entre en una zona oscura.