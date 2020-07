"Hoy finalmente con el alta médica llegaron mis hijos a casa. Quiero agradecer a todos los que me acompañaron y me mandaron mensajes de recuperación. Cada uno ayudó a curarme". Con esas palabras, María Eugenia VIdal anunció que recibió el alta y se curó del Covid-19. La ex gobernadora bonaerense acompañó el mensaje con una foto de una mesa con cuatro platos, en referencia el reencuentro con el resto de su familia.

La referente de Juntos por el Cambio había estado en contacto con el diputado bonaerense Alex Campbell, que pocas horas antes se había confirmado que estaba infectado, tras haber estado reunido con dirigentes cercanos a Martín Insaurralde, el intendente de Lomas de Zamora, que estuvo 12 días internado con coronavirus y que hace dos semanas recibió el alta médica.