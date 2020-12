La organización Innocence Project difundió un video, que ya acumuló casi 3,5 millones de vistas, para pedir la libertad de Marcos Bazán, condenado por el crimen de la adolescente Anahí Benítez, en 2017 en Lomas de Zamora, y que "los responsables" sean juzgados, al tiempo que cuestionó los protocolos aplicados para obtener una prueba clave en la causa a través de un perro rastreador. Se trata de la organización en Argentina que toma como modelo la de los Estados Unidos, que tiene como misión liberar a personas encarceladas por crímenes que no cometieron y que sufren la problemática de "una condena errada", como describieron en este caso. Una campaña similar comenzó a mediados de este año para lograr la libertad de Santos Clemente Vera, condenado por el doble crimen de las turistas francesas Houria Moumni y Cassandre Bouvier, cometido en julio de 2011 en Salta. A través de su canal de YouTube, Innocence Project Argentina difundió un video, de tres minutos y compuesto principalmente por animaciones, sobre Bazán (37), quien en junio último fue condenado a prisión perpetua por el femicidio de Anahí (16). Mientras se ven estas ilustraciones, una voz en off repasa determinados puntos del caso y resalta que "la presión por encontrar a un culpable se hacía sentir" para los investigadores. De acuerdo con el video, la prueba clave con la que condenaron a Bazán, basada en la utilización del perro rastreador Bruno, no fue producida con "los protocolos científicos exigidos", y se critica el accionar del adiestrador del can. Destaca que "con las pruebas de ADN en su contra", Marcelo Sergio Villalba (43), quien estuvo acusado en la causa, "fue declarado no apto para ir a juicio".