H ay miles de argentinos varados por el mundo por el cierre de fronteras y la interrupción de los vuelos. También en varias provincias de nuestro país, pero en este aberrante caso, una mujer de 58 años denunció haber sido secuestrada, golpeada y abusada sexualmente durante siete días por el propietario de un hotel de la localidad misionera de San Vicente que la sometía porque la víctima no podía pagarle la estadía. Y también traía a su anciano padre para que la manoseara.

Los voceros confirmaron que la víctima, de quien se preserva su identidad, denunció el hecho en la Comisaría de la Mujer de esa localidad, unos 250 kilómetros al noreste de Posadas, y la Justicia ordenó la captura del dueño del hotel, identificado como Leopoldo D.S. (44), alias Paysa, e imputó también a su padre, Ananías D.S. (77).

La mujer, que reside en la localidad bonaerense de Merlo, señaló a los investigadores que había llegado a Misiones en octubre del año pasado para asistir a su madre que padecía una enfermedad terminal. Además, contó que tras el fallecimiento de su progenitora a mediados de marzo, intentó volver en micro a Buenos Aires, pero quedó varada en San Vicente por la cuarentena del coronavirus.

Sin poder volver a su casa, se alojó en un hospedaje ubicado frente a la terminal de ómnibus y pagó por los tres primeros días. Como luego se quedó sin dinero, le ofreció unas joyas a los dueños del hotel para pagar su estadía y hasta tanto se normalizara el transporte de pasajeros, interrumpido debido a la cuarentena.

Carmen relató a los policías que los hombres no aceptaron las joyas y la encerraron en una habitación ubicada al fondo y con rejas, no la dejaban salir y todas las mañanas entraba Leopoldo D.S. y la violaba. Agregó que también el anciano se hizo presente en la habitación para manosearla. En diálogo con el diario misionero El Territorio, la mujer relató: "El dueño me encerró y no me dejaba salir. Me sacó el celular y la computadora y una vez por día me llevaba un plato de comida y me decía que se iba a cobrar la estadía".

Luego remarcó: "Me violaba todos los días, me golpeaba y me decía que me iba a soltar cuando quería. Un día me llevó al papá, un viejito, y él también me manoseó".

De acuerdo con su denuncia, allí estuvo encerrada varios días siendo abusada todo el tiempo, hasta que el 29 de marzo, en un descuido de los hombres, pudo escapar y pedir ayuda. Interviene en la causa el Juzgado de Instrucción Tres de San Vicente.

El juez ordenó la detención de Leopoldo D.S., quien se halla prófugo, acusado del delito de "abuso sexual con acceso carnal reiterado (varios hechos) en concurso real", mientras que a Ananías D.S. se lo notificó por "abuso sexual simple".