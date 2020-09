L a atleta Jennifer Dahlgren y el golfista Estanislao Goya sufrieron un violento asalto. Ambos se encontraron con un grupo de delincuentes dentro la vivienda ubicada en Villa Adelina, quienes los ataron de pies y manos y se llevaron objetos de valor.

La situación los tomó por sorpresa. Según se pudo averiguar, Jennifer y Estanislao fueron a pasear al perro, sin imaginarse el panorama con el que se iban a encontrar al regresar. Al abrir la puerta, dieron con los tres asaltantes, quienes redujeron a las víctimas y les robaron sus billeteras, relojes, dólares y el pasaportes de Goya, entre otros elementos. El hecho ocurrió cerca de las 19.30 del miércoles, pero se reveló recién ayer cuando ambos realizaron la correspondiente denuncia. Este jueves, Goya tenía que viajar con destino a los Estados Unidos para jugar un torneo de golf, algo que no pudo hacer por no contar con su documento. Dahlgren es una atleta argentina de 36 años, especializada en lanzamiento de martillo. Comenzó a realizar esta disciplina a los 14 años y a lo largo de su carrera tuvo grandes logros: fue tres veces campeona sudamericana, una vez se consagró campeona panamericana junior y fue bronce en los Juegos Panamericanos de 2007, además de haber participado en cuatro ediciones de los Juegos Olímpicos (Atenas 2004, Beijing 2008, Londres 2012 y Río 2016). En 2010 recibió el premio Konex como una de las cinco mejores atletas de la década en la Argentina. Su idea era participar en los Juegos Olímpicos de Tokio y retirarse en septiembre de este año, pero la pandemia obligó a que se postergara la esperada competencia y esto alteró los planes de Jennifer. "Mentalmente es todo un trabajo, porque hay mucha incertidumbre en cuanto a los tiempos y va a ser muy difícil para mí, si no compito en todo el año, tener que arrancar después un 2021 fuerte para tratar de clasificarme a un Juego Olímpico, pero estoy tratando de estar tranquila y trato de ir día a día. Me mantengo firme entrenándome y, como todos, esperando que pase este momento difícil", resaltó a fines de abril en una entrevista. Goya, por su parte, es un golfista de 32 años que desde los primeros años de su carrera dio muestra de su enorme talento. Oriundo de Alta Gracia, Córdoba, vivió durante una década en Europa y, luego de divorciarse -de la también golfista Henni ZuÙl-, en 2018 decidió regresar a la Argentina para relanzar su carrera e intentar colocar su nombre entre los de las glorias de este deporte de nuestro país