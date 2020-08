L a historia de Violetta Fantini, una abuela de 88 años, es realmente apasionante, en tiempos tan difíciles como los que nos toca atravesar. Es que durante la cuarentena se animó a incursionar en las redes sociales y se convirtió en una influencer culinaria. A través de su canal de YouTube, "La Nonna Violetta", que creó con la ayuda de su nieta Sol, comparte los secretos de la cocina italiana y deleita a sus seguidores.

Violetta vive junto con su hija y sus dos nietas en la localidad bonaerense de Campana, pero sus raíces están en Italia. Específicamente, en el pueblo de Fossacesia, en la provincia de Abruzzo, en el este de la costa italiana. De allí partió en 1954, a sus 22 años, con destino a la Argentina.

Sin embargo, a pesar de tener que abandonar su tierra natal, conservó intactas las costumbres y tradiciones italiana. No sólo está presente en su acento, que aún conserva la tonalidad característica, sino también en el amor por la familia y la cocina. Es así como, en casa de los Fantini, las pastas de la "nonna" los domingos son un ritual sagrado.

Por la cuarentena se vieron obligados a reformular esta práctica, y fue así como nació "la nonna influencer". Sol, una de las nietas de Violeta, fue quien decidió comenzar a grabarla mientras cocinaba, para luego compartir el video con el resto de la familia y de ese modo sentirse cerca, aunque fuese de forma virtual.

"Antes de la cuarentena nos juntábamos todos, somos alrededor de 13 -entre hijos, nietos y bisnietos-, y la nonna cocinaba fideos o ravioles para toda la familia. Desde que eso ya no fue posible, se nos ocurrió grabarla cocinando y compartir los videos a través de Facebook", contó Sol.

Lo que comenzó como algo familiar poco a poco fue ganando popularidad en las redes sociales. "Compartimos fotos de la "nonna" cocinando en un grupo de Facebook de hijos y nietos de italianos. Tuvimos tantas preguntas y consultas sobre la receta que después sumamos un video y decidimos abrir el canal de YouTube", recordó Sol.

Sin embargo, los Fantini nunca imaginaron el éxito que tendrían los videos de Violetta: la primera receta de los cilli pieni, un plato dulce típico de Abruzzo, ya tiene cerca de 2.000 reproducciones. "Al principio, la nonna no entendía muy bien lo que pasaba. Nosotras le contábamos lo que escribía la gente, y todas las muestras de cariño que le enviaban. Ahora está más canchera. Se prepara para grabar, con su delantal y todos los utensilios", relató Sol.

Violetta rompió con la premisa de que las redes sociales son exclusivas de los jóvenes, y a sus 88 años se convirtió en la nueva influencer de la cocina italiana. "Me encanta cocinar. Mi mejor plato son las pastas. La gente me agradece, me aplaude", contó emocionada.