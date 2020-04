U na jubilada de 65 años fue atacada a golpes y abusada sexualmente por un delincuente que entró a su casa de la localidad bonaerense de Guernica y que, al creerla muerta, intentó enterrarla en un pozo que él mismo cavó, pero ella logró escapar. El agresor huyó, llevándose un teléfono celular, dinero en efectivo y objetos personales de la víctima, pero gracias a la descripción fue detenido.

El hecho se registró en la vivienda de la víctima, situada en las calles 118 y 137, de Guernica, partido de Presidente Perón. La mujer contó a los investigadores que fue sorprendida en su casa por un conocido del barrio, quien sin mediar palabra comenzó a golpearla y asfixiarla hasta dejarla inconsciente.

La víctima precisó que, tras atarla de pies y manos, el atacante la violó, y luego, creyéndola muerta, empezó a cavar un pozo en el fondo de su casa con una pala para enterrarla. En ese momento, y en estado de shock, la mujer recobró el conocimiento, logró escapar y pedir ayuda a una vecina. El agresor se escapó, llevándose un teléfono celular, dinero en efectivo y objetos personales de la víctima. La mujer entró a la comisaría en estado de shock pero, aun así, consiguió hacer un relato detallado y estremecedor del ataque. Horas después, su descripción facilitó la detención del delincuente en medio de un rastrillaje .

Durante la noche del jueves, cuando intentaba escapar de la zona, el acusado, identificado por las fuentes de la investigación como Brian Márquez (25), fue detenido y puesto a disposición de la Justicia. "Quiso enterrar a la mujer y cubrir su crimen, pero se fue del lugar con un teléfono celular, dinero en efectivo y otros elementos de valor", detalló una fuente cercana a la causa.

La causa quedó a cargo de la Fiscalía N° 1 de Presidente Perón, caratulada como "tentativa de homicidio agravado por su condición de mujer, abuso sexual con acceso carnal y robo agravado con lesiones". Tras la denuncia, la mujer fue trasladada a un centro de salud local en donde activaron el protocolo correspondiente para casos de abuso sexual y se le dio intervención a un gabinete interdisciplinario de La Plata para la contención, evaluación y posterior seguimiento psicológico de la víctima.

Vecinos de la mujer violada no ocultaron su estupor por lo sucedido, ya que manifestaron algunos de ellos que también conocían del barrio al agresor y no podían creer que pudiera haber cometido semejante aberración con la vecina. Incluso otras mujeres aterradas señalaron que había hecho algunas changas en sus viviendas, por lo que se salvaron de ser sus potenciales víctimas. Igualmente se investiga si no tiene antecedentes por hechos similares y la policía convocó a que, si hubo otras víctimas, se presenten ante la justicia para radicar la denuncia en su contra.