Un individuo, de 36 años, fue detenido luego de haber violado a su ex pareja, de 26, a quien amenazó de muerte con un filoso cuchillo para luego consumar el abuso sexual, frente a los cuatro pequeños hijos de la muchacha en Moreno. La Justicia había dictado una restricción perimetral con el objetivo de impedir que el individuo se acercara a la mujer, pero el acusado no respetó la medida de los funcionarios. El hecho se produjo cuando el sujeto, de 36 años, ingresó a la casa habitada por su ex pareja, situada en el denominado barrio La Perla. En esos momentos, la mujer dormía en la vivienda, en cuyo interior también estaban sus cuatro hijos (dos varones de 7 y 2 años, y dos niñas de 9 y 5). El sujeto amenazó de muerte a la damnificada con un cuchillo de cocina y de inmediato resolvió someterla sexualmente en el baño. Logró escapar y pedir ayuda.