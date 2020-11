A quí vive el horror. El cuerpo de un jubilado de 82 años fue encontrado carbonizado en su vivienda de la localidad bonaerense de Castelar y los investigadores creen que se trató de un crimen cometido por una mujer, que quedó detenida, para robarle electrodomésticos, informaron fuentes judiciales. "Mi papá acumulaba ropa y zapatillas que pedía en el barrio para donar a Caritas", dijo la desconsolada hija de la víctima.

El hecho fue descubierto en una casa situada en Alfredo Bufano al 3600 de la mencionada localidad del partido de Morón, en la zona oeste del Gran Buenos Aires.

Fuentes judiciales informaron a "Crónica" que personal de la comisaría de Castelar fue alertada por un incendio que se había originado en el inmueble.

Tras extinguir las llamas, los efectivos hallaron el cuerpo del propietario, identificado como Santos Salvador Maciel, jubilado retirado de la policía, de 82 años, quien estaba totalmente carbonizado. El fiscal de la causa, Sergio Di Leo, supervisó los peritajes realizados en la vivienda y ordenó que sean relevadas las cámaras de seguridad del barrio.

Al respecto, los pesquisas determinaron que Adriana Fabiana Blind, una mujer de 49 años que mantenía una relación sentimental con la víctima, se había llevado de su casa con la ayuda de una amiga varios electrodomésticos: un horno eléctrico, una Smart TV, una pulidora y una máquina de coser. Según las fuentes, la policía realizó un allanamiento de urgencia en la casa de la sospechosa, quien quedó detenida.

El personal encontró en la casa de la acusada el televisor LED y el horno eléctrico que pertenecían a Santos, por lo que los investigadores sospechan que lo mató y quiso simular que había fallecido por un incendio accidental. Pero las cámaras de seguridad la registraron cuando junto con una amiga se llevaban lo que le había robado al jubilado. La mujer fue indagada ayer por el fiscal Di Leo y, tras declararse inocente del homicidio, reconoció luego haberse llevado los elementos de la vivienda del jubilado. El funcionario judicial aguardaba el resultado final de la autopsia para determinar si previamente a ser quemado sufrió un ataque a golpes o con algún tipo de arma o si fue quemado vivo.

"De entrada nos dimos cuenta de que este incendio no había sido un accidente. La puerta del garaje abierta no nos cerraba. Pero no sabíamos que mi papá estaba adentro. Pensamos que había salido a pasear y dejó el portón abierto", dijo Valeria, la hija del jubilado. Al ser consultada si creía que su papá estaba vivo cuando se inició el fuego, respondió: "No quiero saberlo". Su papá había enviudado hace diez años y vivía solo, y la asesina era su vecina.