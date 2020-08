P or las calles de San Martín deambula Javier en busca de ayuda para reconstruir su vida. El hombre quedó a la intemperie tras perder su trabajo, en los primeros días del aislamiento obligatorio. Por si fuera poco, en su estadía en una estación de trenes, sufrió el robo de sus muy moderados ahorros, los cuales planificaba emplear para comprar una bicicleta y un teléfono celular, con el fin de reinsertarse en el mercado laboral cómo delivery.

A la olla popular del barrio San Andrés, que se desarrolla en el centro vecinal "Leonardo Favio", se acercó Javier Bargas en busca de una ración de comida. A uno de los organizadores, Nahuel, el hombre le reveló su reciente y cruda historia, la cual se desencadenó en los primeros días del inicio de la cuarentena, cuando perdió su empleo. En consecuencia, Bargas no pudo continuar abonando el alquiler del inmueble que habitaba, y debió buscar nuevo refugio a la intemperie. En este sentido, encontró un espacio en la estación Malaver, del ferrocarril Mitre. Allí reside junto a otros tres hombres.

En aquella oportunidad que acudió a buscar alimento, les confesó a Nahuel y Lorena, representantes de la iniciativa solidaria, que proyectaba comprar una bicicleta y un teléfono móvil para desempeñarse como repartidor en algunas de las aplicaciones vigentes. Para ello contaba con pocos ahorros que le alcanzaban para su plan. Sin embargo, a los pocos días dejó sus pertenencias por unos minutos para dirigirse a un local cercano, donde le calentaban la comida que recibía mediante donaciones. No obstante, en su breve ausencia, un grupo de desalmados se apropiaron de su colchón y del dinero, esfumándose su única esperanza de salir adelante. El robo profundizó aún más la angustia de Javier, para quien, según sus allegados, "todo esto es nuevo porque no está acostumbrado a vivir en la calle, y cayó en la crudeza que implica vivir en esa situación, y lo más duro de ello no sólo son las noches de frío extremo, sino también la indiferencia", detalló Nahuel.

Al tomar conocimiento de semejante situación extrema, vecinos y los miembros de la olla popular pusieron en marcha una cruzada solidaria. Uno de sus impulsores argumentó la propuesta, al reconocer que "la historia de este muchacho nos impactó más porque caímos en la realidad de que no estamos exentos de lo que está pasando él. Esa noche que lo conocí no pude dormir". El testimonio da cuenta de la urgencia de una ayuda para que Bargas pueda comprar su bicicleta y un celular, herramientas para poder reinsertarse en el mercado laboral. Todo tipo de colaboración puede materializarse llamando al 1161200666.