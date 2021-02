D espués de pasar por dos semanas de internación y con un estado de salud crítico durante los primeros días, producto de dos botellazos en la cabeza, Matías Montín puede decir que podrá retomar su vida, hace hincapié en que piensa "vivir cada día como si fuera al último" y se refugia en su familia y amigos como "fuente de energía para salir adelante".

El joven de 20 años fue dado de alta este lunes por la mañana del Hospital Privado de Comunidad (HPC) de la localidad de Mar del Plata y viajó durante la tarde junto a sus padres en auto hacía la ciudad de Moreno, en donde espera con ansias encontrarse con "más familiares y amigos".

"Al principio, durante los primeros días, fue duro lo que pasé. Pero gracias a todos los que me apoyaron pude recuperarme, tuve palabras de mucha gente que me tiró buena onda y me ayudó a salir adelante. Yo en ningún momento tuve miedo por mi vida, pero por lo que me cuenta mi familia sé que pude haberme muerto", destacó Matías en diálogo con crónica.com.ar.

El pasado 19 de enero la tragedia casi le golpea la puerta, cuando había salido junto a "un grupo de siete amigos" con el que estaba pasando sus vacaciones en Mar del Plata, al boliche Ananá, de la zona de Playa Grande, lugar en el que tres jóvenes lo atacaron y pusieron su vida al borde de la muerte.

"Cuando fuimos al boliche éramos diez personas en un principio. Pero se fueron yendo y al final quedamos sólo tres personas. A uno de mis amigos le quisieron pegar y yo fui a hablar, para tratar de separar y calmar las cosas. Después ya no me acuerdo de nada", relató el joven de 20 años.

A partir del testimonio de dos de sus amigos, Matías pudo reconstruir como "dos golpes con una botella en la cabeza", de los cuales con el segundo botellazo cayó desmayado al suelo. En tanto que luego, con él ya inconsciente sobre el suelo, le arrojaron una botella.

Por el episodio quedaron detenidos durante cinco días Gabriel Alejandro Galvano (23 años) y Andrés Guillermo Bracamonte (21 años), hijo del jefe de la barra brava de Rosario Central Andrés "Pillín" Bracamonte, quienes fueron liberados pero permanecen imputados junto al futbolista de Arsenal de Sarandí Matías Belloso, por "lesiones graves", en una investigación que lleva adelante la fiscal Andrea Gómez, titular de la Unidad Funcional de Instrucción 4.

"Espero que se haga justicia, que haya un castigo para los que me agredieron, que sirva como precedente para que cuando haya gente que esté pensando en pegar un botellazo o agredir a alguien, sepa que va a suceder algo, que no va a quedar impune", subrayó Matías.