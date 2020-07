Ayer por la madrugada, en la bajada de la autopista a la altura de Villa Elisa, La Plata, un camión volcó toda su carga de carne vacuna, unas 17 toneladas. El vehículo había salido el jueves de Pichanal, Salta, y se dirigía a un frigorífico de la localidad de Gorina. El conductor perdió el control de la carga al querer retomar el camino.

"El GPS me mandó por este lado, como no conocía y para corroborar si iba bien, paré en el puesto caminero para preguntar. Los oficiales me informaron que tenía que dar la vuelta, de noche lo vi bien, pero cuando lo empecé a hacer la parte de la tracción cedió hacia abajo. El terreno había sido rellenado y yo no lo sabía", comentó Mario, el camionero que sufrió el desafortunado accidente. La carne estaba siendo retirada del costado de la ruta y el conductor explicó: "La carne está confiscada, ahora va a ir a un lugar dónde la procesan para tirar, porque al caer a las 2 de la mañana ya perdió la cadena de frío".