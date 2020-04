F ue, quizás, el mejor centrodelantero que tuvo Boca después del retiro de Martín Palermo. Si bien no arrancó de la mejor manera, una vez que se le abrió el arco, Darío Benedetto resultó clave para el Xeneize y se ganó el cariño de todos los hinchas. Ahora, el Pipa se encuentra en Francia, vistiendo la camiseta del Olympique de Marsella, pero tiene la idea de volver a Boca. "Volver a Boca es lo que más deseo en la vida, obviamente pueden pasar un montón de cosas", expresó Darío. Más allá de que el plantel actual logró consagrarse campeón de la última Superliga, en el mercado de pases siempre se habló de la posibilidad de traer un 9 de área. En su estadía en el equipo de la Ribera, el Pipa disputó 76 partidos y anotó 45 tantos, obteniendo tres títulos a nivel local (dos ligas y una Supercopa). Fue tan bueno el nivel que tuvo el delantero en Boca que hasta fue citado para las Eliminatorias rumbo a Rusia 2018. "Cuando empezás a jugar al fútbol, lo primero que querés hacer es debutar en Primera, después mantenerte, llegar a jugar en el club del cual sos hincha y el sueño de todos los jugadores es jugar un mundial, pero me pasó lo de la lesión en la rodilla", comentó Benedetto, y agregó: "Empecé a llorar porque estaba en el mejor momento de mi carrera, me tenía en cuenta Jorge Sampaoli y justo me pasó a uno o dos meses del mundial; pasé de página y empecé con la recuperación".

Otro duro golpe que sufrió Darío en Boca fue, sin lugar a dudas, la final de la Libertadores contra River. El Pipa fue autor de dos de los tres goles en la serie, pero no alcanzaron para consagrarse campeón del torneo continental. "No recuerdo bien otro momento feo, salvo lo de la lesión. Fue durísimo, porque es el rival de toda la vida, nada se puede comparar con el Boca-River. Dolió muchísimo, pero somos profesionales y hay que dar vuelta la página rápido para lo que sigue, sino todo cuesta el doble. Perdimos esa final y a los tres meses teníamos la final de la Supercopa, que por suerte pudimos salir campeones", cerró.