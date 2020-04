D e ídolo internacional a maltratador en una noche? Así se transformó en las redes Michael Bublé, cuando miles de usuarios expresaron su enojo luego de ver un desagradable gesto de Michael Bublé con Luisana Lopilato, mientras realizaban un vivo en Instagram. Al comenzar el video, el cantante canadiense empujó, zamarreó y abrazó de manera brusca a la madre de sus hijos, por lo que fue tildado de "agresivo" y "maltratador". En cuestión de minutos la grabación se hizo viral en las redes y se conoció más material en el que también se nota la incomodidad de la ex "Casados con hijos" y de un accionar similar de su esposo. "Michael Bublé ejerce violencia machista de manera física y emocional hacia Luisana Lopilato", indicó uno de los usuarios de Twitter. Mientras que otro agregó: "Alguien que le diga a Michael Bublé que si se mete con Luisana, se mete con todo el país entero". Cansada de los comentarios y teorías de las redes, Luisana hizo un descargo en Instagram: "¡Es increíble cómo son algunos seres humanos mientras que atravesamos esta pandemia y vivimos momentos de encierro, angustia, miedo, soledad e incertidumbres de todo tipo!". "Todos los días salimos con mi marido a hacer vivos para llevarles un poco de alegría, entretenimiento, añoranzas y tenemos que soportar, escuchar y ver lo que publican personas malintencionadas que salen a hablar cualquier cosa sin conocer nada de nuestra familia", continuó la artista. Recordemos que la pareja se conoció en 2008 y tuvieron a tres pequeños. Como su familia es muy religiosa, Luisana es apegada a su marido, por lo que se sensibilizó mucho por el conflicto. "Después de todo el dolor que pasamos con Mike, quiero que sepan que no tengo dudas quién es mi esposo y volvería a elegirlo una y mil veces más", continuó Lopilato, en referencia a la enfermedad que sufrió uno de sus hijos. Luego, se refirió a Martín Cirio, el polémico youtuber que habló sobre el tema y fue muy duro con Bublé. "Esta persona está haciendo daño para tener fama y más seguidores. Está diciendo mentiras que no voy a permitir, porque le falta el respeto a mi familia. Sin más que decir y haciendo lo que creo correcto cuando se meten con mi familia, dejo para Dios las consecuencias", cerró.