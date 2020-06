E n total 30 personas murieron y 1.531 fueron diagnosticadas con coronavirus en las ultimas 24 horas, con lo que suman 815 los fallecidos y 30.295 infectados desde el inicio de la pandemia en la Argentina, informó el Ministerio de Salud de la Nación.

La cartera sanitaria informó de 13 decesos en su parte vespertino, los que se sumaron a los 17 reportados por la mañana. De los fallecidos registrados a la tarde, seis son hombres, tres de 73, 62 y 61, residentes en la provincia de Buenos Aires; dos de 87 y 88 años de la ciudad de Buenos Aires y uno de 64 años,de la provincia de Río Negro. También fallecieron siete mujeres, cuatro de 29, 45 (2) y 75 años residentes en la provincia de Buenos Aires; dos de 74 y 82 años de la ciudad de Buenos Aires y una de 73 años de la provincia de Río Negro. Del total de esos casos, 1.011 (3,3%) son importados, 11.950 (39,4%) son contactos estrechos de casos confirmados, 11.707 (38,6%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.

Crecimiento bonaerense

Ayer se confirmaron 849 casos positivos de la provincia de Buenos Aires, 558 de la ciudad de Buenos Aires, 49 del Chaco, 26 de Formosa, 13 de Río Negro y de Neuquén, 9 de Chubut, 6 de Córdoba, 2 de Salta y Entre Ríos y uno cada uno en las provincias de Corrientes, San Juan, Santa Fe y Tucumán.

En cuanto a los casos acumulados desde el inicio de la pandemia, la ciudad de Buenos Aires totaliza 14.149 casos, la provincia de Buenos Aires 12.561, Chaco 1.299, Río Negro 546, Córdoba 489, Santa Fe 285, Neuquén 200, Tierra del Fuego 149, Mendoza 105, Corrientes 101, Entre Ríos 71, La Rioja 64, Santa Cruz 51, Tucumán 50, Chubut 39, Misiones 37, Formosa 27 , Santiago del Estero 22, Salta 19, San Luis 11, Jujuy 8, San Juan 7 y La Pampa 5. En tanto, la provincia de Catamarca es la única jurisdicción del país que no tiene casos positivos.

"No hipotecar el futuro"

El ministro de Salud, Ginés González García, brindó una conferencia de prensa virtual para periodistas científicos y afirmó que no se descarta "volver a fases anteriores del aislamiento" en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Al mismo tiempo, reconoció "que la gente está cansada" por la cuarentena, pero planteó que "no debemos tirar por la borda el trabajo realizado e hipotecar nuestro futuro". El funcionario nacional mostró su preocupación por el crecimiento de la curva de contagios de coronavirus en el AMBA y la "explosión de casos" en lugares como Formosa y Necochea. "Estamos preocupados y tomando todas las medidas para evitar más contagios", aseguró. Y agregó: "Es por eso que no descartamos volver a fases anteriores del aislamiento. Siempre dijimos que si había que retroceder lo íbamos a hacer".