C errar las escuelas por el cuidado de la salud no es un retroceso". Nicolás Trotta lo reitera como un lema. Y San Juan no fue la excepción. Fue Sergio Uñac quien decidió suspender las clases presenciales en el departamento de Caucete y tres municipios aledaños por cuatro positivos registrados en la zona.

A través de la pantalla, Trotta le mostró su apoyo al gobernador sanjuanino. "Respaldo y acompañamiento en la decisión de suspender las clases presenciales", destacaron desde Palacio Sarmiento, donde se vivió un día agitado.

Gerardo Zamora, el gobernador de Santiago del Estero, ratificó la decisión de la suspensión de clases por 30 días (el inicio estaba pensado para el pasado martes). El crecimiento de casos en la provincia alertó a las autoridades sanitarias. Sin embargo, desde la provincia no descartaron un progresivo regreso dentro de 10 días en zonas rurales sin circulación comunitaria.

Sin fecha confirmada, Misiones es otra de las jurisdicciones que prepara su regreso. El mes elegido por Oscar Herrera Ahuad es septiembre. El ministro nacional dialogó con el gobernador y le pidió que el regreso sea seguro y escalonado cuando las condiciones epidemiológicas lo permitan. Los primeros serán alumnos de 5º grado de la primaria; 5º y 6º año de la secundaria (pública y privada).

Sorpresivamente se reunió con Omar Gutiérrez, de Neuquén. El objetivo de Nación es que las provincias patagónicas empiecen en un mismo bloque. "La idea era septiembre. Con el crecimiento de casos no sabemos", le confirmaron a crónica.com.ar desde Santa Cruz.

El frío es lo que aún aleja las posibilidades de reanudación de las clases presenciales en la zona sur del país. El gobernador neuquino presentó una categorización de los establecimientos educativos basada en la situación epidemiológica de cada lugar geográfico y en las condiciones climáticas de la región.

Mientras tanto, la ministra de Educación de la ciudad, Soledad Acuña, espera la confirmación del programa "Conectate en la escuela", con el cual plantean la vuelta a las clases de 6.500 chicos que perdieron contacto con la virtualidad. Nación tiene tiempo de responder hasta el próximo martes.