U na vez más, Luciano Lollo es noticia por lesión. Según informó el departamento médico del club, el defensor sufrió una lesión por stress y se despidió de la actividad hasta el año que viene.

Desde que llegó a River, allá por mediados de 2016, el ex Racing no logró agarrar la continuidad esperada. En gran parte, porque padeció diferentes lesiones que lo mantuvieron alejado de las canchas por largo tiempo. Y si bien en este semestre el marcador central venía trabajando con normalidad, ayer volvió a ser víctima de una nueva lesión: sufrió una lesión ósea en el segundo metatarsiano del pie derecho y no podrá estar a disposición de Marcelo Gallardo para jugar mañana ante Gimnasia, por la Superliga, y también se perderá la final de la Copa Libertadores ante Boca, en Madrid. Es que el proceso de recuperación le demandará al menos un mes, y por eso recién se sumará al trabajo con el grupo recién en la pretemporada de verano. En el tiempo que lleva vistiendo la camiseta del Millonario, Lollo, con contrato hasta junio de 2020, jugó apenas 15 partidos y convirtió un gol (ante Lanús).

¿Llegan a la final?

En tanto, Ignacio Scocco (desgarro en el gemelo derecho), Rodrigo Mora (sinovitis de cadera derecha) y Juan Quintero volvieron a entrenarse diferenciado. Los tres se recuperan de distintas lesiones, y en la semana serán evaluados para ver si están en condiciones de viajar a Madrid para la final con Boca. El mediocampista colombiano, que se repone de una sobrecarga muscular en el gemelo izquierdo, es el que más chances tiene de llegar, aunque tanto Scocco como Mora no descartan una rápida evolución para poder estar en el Santiago Bernabéu.