Raverta confirmó también que después de la pandemia, la Anses recuperará la tarjeta Argenta, el sistema de descuentos y beneficios para jubilados y beneficiarios de programas sociales.

"Poner en marcha ProcreAr fue un enorme desafío. Las líneas de crédito nos dan un enorme impulso de poner al organismo no sólo en la asistencia a las familias, sino también en el desarrollo de la Argentina, y eso no es sólo con la transferencia de dinero sino también con programas que promuevan mejoras. El ProcreAr es enorme, pero los créditos Argenta también. La Argentina que viene va a necesitar que todos puedan consumir y acceder a bienes que hoy no tienen", reseñó.