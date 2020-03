E l escándalo que se desató cuando Wanda Nara, Mauro Icardi y sus hijos viajaron desde París a Italia, para volver a su domicilio de origen ,desató un nuevo escándalo entre la rubia y su ex, Maxi López, quien furioso en las redes le hizo un fuerte reclamo, ya que la acusó de haber roto la cuarentena junto a Valentino, Constantino y Benedicto. Un día después Icardi le respondió: "Lo hicimos porque está permitido volver al lugar de residencia. Obviamente respetando las medidas de seguridad impuestas por el Estado, y siempre cuidando la seguridad de cada uno de mi familia".

Por su parte, López pidió la tenencia de sus tres hijos mientras dure el aislamiento. Inmediatamente, fue la doctora Ana Rosenfeld quien salió a defender a su clienta. "Wanda hizo las cosas correctamente. Volvió a su domicilio con todo en regla, según el protocolo de Europa", explicó la letrada, y agregó que la familia se trasladó desde París, donde Mauro se desempeña como futbolista en el PSG, hacia su domicilio en Milán, porque ya no podían estar en Francia, aunque no detalló los motivos. Rosenfeld aclaró también que su clienta cumple a "rajatabla" las instrucciones que se van dando en el país y que el traslado, de poco más de 800 kilómetros que separan a la ciudad de las luces de Milán, lo hicieron en auto, según la autorización que les otorgaron desde el gobierno. "El permiso es para ir de casa a casa en coche y Wanda cumplió todo tal cual lo pidieron las autoridades", agregó. Finalmente, agregó que López no cumple con las obligaciones reglamentarias de alimentos y "sus hijos se alimentan gracias a los ingresos de Icardi".