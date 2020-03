U na de las medidas a nivel mundial para evitar el contagio de coronavirus es permanecer en cuarentena, lo que implica no salir de casa y mucho menos trasladarse de un país a otro, más aún si se trata del que tiene la mayor cantidad de víctimas. Sin embargo, Wanda Nara decidió viajar junto con su familia desde París hasta Lago de Como, Italia, en plena pandemia. "Buongiorno, Home", publicó Wanda en un breve video en su cuenta de Instagram. "¿Volvieron a Italia?", le preguntó un seguidor. Y ella respondió: "Hemos vuelto a casa". Otros usuario de la red social también se sorprendieron con la noticia y le preguntaron cómo hicieron para regresar a Italia, teniendo en cuenta las restricciones que existen para los viajes. Pero ella esquivó la consulta y se limitó a decir: "Regresamos a casa". Luego, Wanda subió -en formato de historias de Instagram- varias fotos y videos de sus hijos disfrutando del jardín de su casa.

El traslado a París incluso había sido destacado por Maxi López. "Ellos se movieron hace varias semanas a Francia, porque allá está un poco más contenido el tema del virus. Obviamente lo primero que se te viene a la cabeza es la protección de los chicos. Es todo. La verdad, que la madre los llevó para allá y estuvo bien", reconoció el futbolista del club FC Crotone en una nota con "Perros de la calle". Pero luego, en plena cuarentena, volvieron los roces. Maxi le reclamó a Wanda la poca comunicación que tiene con sus tres hijos, y el reciente regreso otra vez a Italia de Wanda y los chicos a Italia generó nuevos enojos por exponer a Benedicto, Constantino y Valentino. "Me gustaría saber bajo qué criterio rompés una cuarentena de una pandemia mundial, donde a todo el mundo se le pide no salir y exponés a nuestros hijos a un viaje de un país a otro", escribió el futbolista en sus historias de Instragram. Y disparó: "Te movés y vas al epicentro del contagio (Lombardía) en Italia sin importar ningún tipo de consecuencia". "Qué te pasa por la cabeza en estos momentos, cuando lo más sagrado que tenés en el mundo es la salud de nuestros hijos. Me indigna que no tomes conciencia, si no querés hacerlo por vos, hacelo por ellos. Porque hoy sos madre de cinco criaturas, pero parece que no te diste cuenta", acusó Maxi López, haciendo también referencia a Isabella y a Francesca, hijas de Wanda y Mauro Icardi.