Se conocieron los artistas que ingresan este año al Salón de la Fama del Rock and Roll y entre ellos se encuentra la gran cantante Whitney Houston, que falleció a los 48 años en 2012. La intérprete de "I will always love you" alcanza este gran galardón junto a las bandas británicas Depeche Mode y T. Rex, y los estadounidenses Nine Ich Nails y The Doobie Brothers, además del rapero Notorious B.I.G.

El anuncio se realizó en una inédita ceremonia que tuvo formato de show televisivo debido a la suspensión de la habitual gala presencial por la pandemia. En el especial se mostraron imágenes de archivo de los artistas consagrados y hubo algunas apariciones estelares, como el caso de los integrantes de Depeche Mode, que aparecieron por videollamada. Desde hace 35 años, el Salón de la Fama del Rock and Roll realiza espectaculares shows en los que diversos músicos rinden tributo a las estrellas agasajadas.

Whitney Houston, cantante estadounidense de R&B, soul, blues y góspel, que también realizó trabajos como modelo y actriz (entre ellos, la recordadísima película "El guardaespaldas"), fue conocida como "La voz", por su gran talento e incluso está en el Libro Guinness por ser la artista femenina más galardonada del mundo con más de 400 premios. En tanto, Depeche Mode este año también celebra sus 40 años de carrera ininterrumpida, siendo una banda que atravesó diferentes géneros, desde el rock, al dark y la electrónica. T. Rex fue una de las fundadoras del glam rock a mediados de los ‘60 y a pesar de su corta trayectoria de diez años, es considerada fundamental dentro del rock anglosajón. Nine Ich Nails, creada por Trent Reznor, es de las precursoras del rock industrial y elogiada por su música experimental, mientras que los californianos The Doobie Brothers fueron pioneros del hard rock. Finalmente, Notorious B.I.G, quien falleció en 1997, es uno de los raperos más grandes e influyentes de todos los tiempos.