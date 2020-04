Sin dudas, Nicolás Russo es un hombre con mucho peso en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), por eso hay que tenerlo muy en cuenta cuando habla sobre las decisiones que se tomarán en el fútbol argentino cuando se reinicie la actividad una vez superada la cuarentena por el coronavirus. En ese sentido, el presidente de Lanús deslizó la chance de que fueran suspendidos los descensos.

"Es una posibilidad que, cuando vuelva el fútbol, sea sin descensos. Yo creo que se vienen dos años sin descensos", disparó Russo, en declaraciones a radio La Red.

En cuanto a la fecha que se maneja para el regreso de los torneos, el titular del Granate aseguró que "no hay fechas estipuladas. Yo pensaba que el 25 de abril íbamos a empezar a entrenar, hoy es imposible. Hasta que no este la vacuna, no tenemos la solución definitiva, Con suerte, creo que se puede volver a entrenar en junio. Y de ahí necesitas 40 días para poner a punto a los jugadores". Sin embargo, a las especulaciones le antepuso su opinión personal y aventuró: "Para mí, hasta julio no se va a poder entrenar y hasta agosto no habrá fútbol".

Lo que Russo sí asegura es "que se va a jugar a puertas cerradas. Esto lleva un proceso en el que la gente se tiene que sentir segura".