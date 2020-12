L a definición del nuevo presidente de Estados Unidos llegó ayer, cuando los miembros del Colegio Electoral que resultaron de la votación del 3 de noviembre pasado emitieron su voto y finalmente le dieron la victoria al demócrata Joe Biden, pese a que Donald Trump no se resigna a abandonar la Casa Blanca, sin importarle que el Tribunal Supremo rechazara su demanda por fraude.

Más de un mes después de las elecciones, el Colegio Electoral certificó a Biden como el próximo jefe de la Casa Blanca, al obtener 306 votos contra 232 de Trump. Las denuncias por fraude del magnate republicano ya no corren, como tampoco la vía judicial, ya que había solicitado a los tribunales que los electores de cuatro estados fueran destituidos, algo que la Corte Suprema rechazó el pasado viernes.

En los comicios, Biden se aseguró 306 de los 538 votos del Colegio Electoral. Pero tal como indica la Constitución de Estados Unidos, los miembros pertenecientes a los 50 estados y el Distrito de Columbia emitieron sus votos, que luego fueron enviados al Congreso para la última verificación del 6 de enero.

La palabra del ganador

Ya despejadas todas las dudas, Biden le habló a su país y aseguró que la democracia ganó "en esta lucha por el alma de América". "La llama de la democracia fue encendida en esta nación hace mucho tiempo. Y ahora sabemos que nada -ni siquiera una pandemia o un abuso de poder- puede extinguir aquella llama", agregó.

Respecto del futuro, el mandatario electo aseguró que hay tareas "urgentes" que incluyen "tomar bajo control la pandemia" y vacunar a los ciudadanos contra el coronavirus, así como proporcionar ayuda económica a los estadounidenses que "están sufriendo".

"Como he dicho a lo largo de esta campaña, seré un presidente para todos los estadounidenses. Trabajaré tan duro para aquellos de ustedes que no votaron por mí, como para aquellos que lo hicieron", resaltó.

Además, no se olvidó de Trump, a quien le recordó que la Corte Suprema le "envió una clara señal" de que "no tomaría parte en un asalto sin precedentes a nuestra democracia", a través de sus constantes denuncias de fraude.

¿Aceptará la derrota?

"No, no se ha terminado. Seguiremos. Y vamos a continuar avanzando", dijo Trump el domingo, y advirtió: "Me preocupa que el país tenga un presidente ilegítimo, un presidente que perdió y perdió por mucho". Más tarde, tuiteó: "Las elecciones más corruptas en la historia de Estados Unidos".

La seguidilla de desestimaciones a las querellas presentadas por su equipo, la mayor parte por falta de pruebas, no había podido modificar la postura de Trump. Incluso, a finales de noviembre el republicano había anticipado que abandonaría la Casa Blanca en enero si perdía la votación del Colegio Electoral. Algo que todavía no reafirmó.

Acepte o no la derrota, el 20 de enero próximo se celebrará la ceremonia de investidura de Biden como presidente número 46 de Estados Unidos y Trump se tendrá que ir a su casa.