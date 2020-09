A yer se recibieron las ratificaciones para los tres cotejos de Grupo I a disputarse el sábado venidero, en Palermo. Sobresalen las Pollas, que darán inicio a la Triple Corona, completando la propuesta el Gran Premio General San Martín, sobre 2.400 metros de césped. Estos serán los protagonistas:

Polla de Potrancas: 1 Amalfi Song, 2 Amiguita Soledad, 3 Bellagamba, 4 Brianna, 5 Che Maga, 6 La Fantastique, 7 La Validada, 8 Lace and Pearls, 9 Litigada Mani, 10 Madreselvas, 11 Marquesa Key, 12 Nuwara Eliya, 13 Scotish Star, 14 Siempre en mi Mente, 15 Simple Melodie, 16 Wild Candy. Sp 1 Nicole Rye, Sp 2 Madrileña

Polla de Potrillos: 1 Atrevido Cry, 1a Master Sultan, 2 Leal Blues, 3 Manantial Nono, Master Johnny, 5 Matrix Joy, 5a Sharkan, 6 Mio Mondo, 7 Nixon Joy, 8 Onur, 9 Rigoni,10 Sarfo,11 Seteado Joy, 12 Top One City.

Gral. San Martín: 1 Dolce Joy, 2 Dostoyevsky, 3 Elevado Boy, 4 Fantasioso, 5 Four Talent, 6 Guest Seattle, 7 Little Vicky, 8 Make it Last, 9 Pinball Wizard, 10 Quiet Man, 11 Reik, 12 Solo un Momento, 13 Special Dubai, 14 Vader Rye, 15 Winter Guest.

Mañana se conocerán los ratificados de la pruebas comunes y quedará conformado el programa extraordinario para el sábado.

Sola en la Foto Graciosa

La gran favorita, Foto Graciosa, no las dejó mover en el Especial Good Time, prueba central de ayer en Palermo. La hija de Manipulator se impuso por tres cuerpos sobre Pure Diabla, en 1’10" 64c para los 1.200 metros.

Apenas largaron, Wilson Moreyra la ubicó decididamente en la delantera, sacando ventajas sobre Pure Diabla, que accionaba junto a los palos. Al desembocar en la recta, Domingos buscó a media cancha con Pure Diabla, que había quedado quinta, y cargó con fuerza. Pero a la de adelante no había con qué darle y debió conformarse con escoltarla de lejos.