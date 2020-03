E l Ministerio de Salud confirmó ayer los tres primeros casos de coronavirus de transmisión local en Argentina, es decir en pacientes sin antecedentes de viajes a zonas de riesgo, pero que estuvieron en contacto estrecho con personas que contrajeron la enfermedad en el exterior.

El reporte oficial de ayer de la cartera sanitaria señaló que se diagnosticaron diez casos nuevos, incluidos los tres antes mencionados, con lo que el total en el país llegó hasta 31, contado el paciente que falleció la semana pasada en Buenos Aires.

Al mismo tiempo, el primer contagiado por el coronavirus en la Argentina fue dado de alta ayer a la tarde y dejó el Sanatorio Agote para regresar a su casa, luego de once días internado y aislado. El hombre, llamado Ariel, de 43 años, había estado entre el 19 y el 29 de febrero en ciudades del norte de Italia, donde se reportaron múltiples casos de coronavirus.

Los nuevos casos diagnosticados corresponden a personas que residen en las provincias de Chaco, Córdoba y Buenos Aires, y en la ciudad de Buenos Aires, este último caso en un oriundo de Entre Ríos.

De los 10 casos reportados ayer, siete corresponden a personas con antecedentes de viaje a zona de riesgo, mientras que los tres restantes tuvieron contactos estrechos con pacientes que contrajeron el virus en el exterior. "Los pacientes se encuentran cumpliendo el aislamiento establecido por las autoridades sanitarias", dijo el parte oficial.

Dado que al menos uno de los nuevos infectados es de la provincia de Chaco, la directora de Epidemiología de esa provincia, María Elisa Flores, aclaró que "todavía no podemos hablar de ‘caso autóctono’, sino de contacto estrecho. Uno de los contagiados es familiar del primer caso confirmado que tuvimos". Y agregó: "Todavía no tenemos circulación viral. Aunque, sobre las cuatro localidades en aislamiento, tenemos una sospecha más en una de esas localidades, pero todavía no podemos confirmar ninguno. Estamos evaluando suspender las clases. Estos nuevos resultados que tengamos entre hoy y mañana van a ser cruciales para decidir si hay necesidad o no de suspenderlas".

Un caso autóctono es un caso que no vino del exterior, que no tuvo contacto con nadie que haya venido del exterior y que no tuvo contacto con ninguno de los enfermos que vino del exterior. Lo que sucede con este tipo de paciente es que no se sabe cómo se contagió el virus, explicaron especialistas.