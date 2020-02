E l padre de Juan Pedro Guarino, uno de los dos rugbiers liberados en la causa por el crimen de Fernando Báez Sosa, escribió una carta en la que ratificó que su hijo "no hizo nada", pero tambien reconoció: "Por lo menos yo tengo a mi hijo, pero el papá de Fernando no". "Tengo que confiar en la Justicia realmente. Por suerte, en nuestro caso la estamos teniendo. La justicia social no la podemos manejar. Ojalá que de a poco Dios nos vaya ayudando", manifestó el hombre en la carta que se difundió por los medios. Raúl Guarino ya había había clamado la inocencia de su hijo al señalar que "se hizo justicia" cuando la fiscal del caso, Verónica Zamboni, decidió dejarlo libre junto con Alejo Milanesi. El padre del rugbier explicó que "todos estos días, entre la angustia y la injusticia", se preguntaba "qué hacer’, aunque es consciente de que él sigue teniendo a su hijo, "pero el papá de Fernando no". "Lamentablemente, esto es muy difícil para nosotros. Primero, por el respeto que le debemos a la familia Báez y después, porque mi hijo no hizo nada y estamos en esta situación. Por suerte, de a poco todo se va a ir acomodando. Ahora debemos resguardar a mi hijo de todo esto que tan mal le ha hecho", agregó. Guarino sostuvo: "Todo esto que nos pasó y el manejo de los medios nos destruyó sin mi hijo haber hecho nada". Sin embargo, remarcó que su deber es "preservar" a su familia, resaltó que son "gente de bien" y confió "en que todo se va a ir sanando". "Desde el primer momento pedimos justicia y nos entregamos a la Justicia. Hoy, a pesar de la conducta de nuestro hijo y la nuestra en la vida, no parece haber servido de nada. Es todo muy difícil y triste a la vez", señaló. "Imagínese el terror de tener a nuestro hijo detenido sin haber hecho nada. Pensando que lo podían ensuciar con algo. Por suerte no ocurrió. Desde un primer momento con mi mujer nos mostramos transparentes tratando de que nos vean tal cual somos y lo mismo a nuestro hijo", reiteró.