C on la pandemia también llegó el tiempo de vacas flacas. Por eso hay que cuidar cada peso, y evitar que se evapore el dinero. Para ser quien dirija las finanzas, nadie mejor que uno mismo. Entonces basta de comisiones, basta de débitos automáticos y algunos consejos para poder organizarse y que el dinero rinda hasta fin de mes. En este último tiempo se multiplicaron las denuncias y quejas por embargos de la totalidad del sueldo cuando está prohibido por ley realizar embargos superiores al tope legal. Sin embargo se puede embargar o debitar la totalidad de los fondos cuando no está discriminado el origen, es decir, cuando no consta que era el sueldo.

Para evitarlo, entonces, se debe solicitar que la cuenta sueldo siga siendo la cuenta sueldo, para lo cual se debe dar de baja el paquete bancario de cuenta sueldo, cuenta corriente y tarjetas. Sólo dejar vigente la caja de ahorro en pesos llamada cuenta sueldo y las tarjetas de crédito y débito asociadas a esa cuenta.

De esta forma, el monto del salario quedará protegido por ser de carácter alimentario. A su vez se evitarán las comisiones bancarias de mantenimiento de cuenta, siendo que la cuenta sueldo no tiene costo para el empleado.

Débito automático

Cuando se tienen los servicios de luz, gas, teléfono fijo y celulares en débito automático, se corre el riesgo de pagar una factura muy abultada por error, lo que implica un doble trámite, no sólo el reclamo ante la empresa de servicios sino el reclamo luego al banco por esas sumas debitadas de más. Si a esto le sumamos que por decreto presidencial Nº 756/2020 se prohíbe el corte de servicios de luz, gas, agua, TV por cable e Internet, hasta el 31 de diciembre de 2020, lo mejor será dar de baja el débito automático de los servicios para poder revisar la facturación y organizar los pagos según los ingresos de cada familia.

Deudas de tarjeta

Con las tarjetas hay que sentarse frente a los saldos de cada una de ellas y frente a las cuotas de refinanciación dadas por el gobierno a través de la resolución del BCRA 6964/2020 y replantear los pasos a seguir para evitar la baja o suspensión para compras. Se podrán sumar los saldos adeudados y pedir un préstamo personal para cancelar los montos, unificando todo en una sola cuota y un solo gasto administrativo, comisión e impuestos. Allí, con el dinero en la mano, se podrá negociar los montos de deuda con cada emisor de la tarjeta. La otra opción es elegir la tarjeta que sea más accesible para seguir pagando y dejar de usar las que tienen saldos o cuotas de mayor valor. De esta manera se asegura tener siempre habilitada una tarjeta de crédito para comprar.

Entre las estrategias que pueden instrumentarse para lograr que el dinero rinda un poco más, está la de bajar gastos. El método más usual es dar de baja servicios, pero también existe la posibilidad de pedir rebajas, o quitas en cada uno de ellos

Seguro automotor

Se puede llamar a su compañía de seguros y pedir reducción de monto pago de póliza, en virtud de haber sido restringida la libre circulación, lo que aparejó un menor uso del automotor. También se puede vía telefónica o por Internet cotizar su seguro en distintas compañías y aprovechar promociones para nuevos clientes, etc. El objetivo es bajar el costo mensual.

Abonos

Se deberá tomar contacto con cada prestador para plantear el pedido de descuento en virtud de las disposiciones relacionadas con aislamiento social preventivo y obligatorio y la falta de uso de esos rubros, por ejemplo clubes, gimnasios, cursos, etc. Para otros servicios podrá optar por pedir el descuento y en caso de negativa informar que dará de baja el abono y contratará a la competencia.