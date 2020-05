H oracio Rodríguez Larreta salió del silencio y se metió en las críticas que Axel Kicillof lanzó sobre su antecesora en la Gobernación. "Hizo un gran esfuerzo y sacó adelante la provincia", dijo el jefe de Gobierno de la ciudad. Diego Santilli también cruzó al mandatario bonaerense.

En la noche del sábado, cuando desde Olivos el Presidente anunció la extensión del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, Kicillof aseguró que la salud pública "estaba muy deteriorada" cuando asumió su gestión el 10 de diciembre. Intentando corregir su declaración, el domingo destacó que "no hay tiempo para polemizar". Sin embargo, el arco opositor criticó duramente las declaraciones del ex ministro de Economía.

Y ayer fue el turno de Horacio Rodríguez Larreta, quien se mantenía ajeno a la polémica. El jefe de Gobierno porteño consideró que está enfocado "100% en lo sanitario" y que "no es momento para los comentarios políticos".

"Debo decir que tengo una valoración enorme por María Eugenia Vidal, ha hecho un gran esfuerzo en la provincia de Buenos Aires. Una provincia que tenían postergaciones de décadas, y ella salió adelante, le puso una dedicación enorme, una entrega. Yo a Maria Eugenia la valoro muchísimo, pero no voy a entrar en peleas políticas, porque no viene al caso. Es momento de trabajar juntos, abocados a la pandemia", planteó Larreta.

En distintas declaraciones periodísticas, el funcionario porteño recordó que "María Eugenia, además, ha sido muy solidaria conmigo en este tema también y yo la valoro mucho y lo dejo bien en claro".

Quien también disparó con el gobernador de Buenos Aires fue el vicejefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires. "A mí me pareció mal, no es que me molestó, me pareció mal", destacó Diego Santilli.

El vice de Larreta señaló que "estábamos en una conferencia hablando de una pandemia, tras la declaración de la OMS señalando a Sudamérica como el nuevo foco, y me parece que hablar para atrás no es lo que tenemos que hacer. Y menos de una persona como Vidal, que ha hecho un trabajo en provincia de Buenos Aires en cuatro años que no se hizo antes", señaló.

En esa línea, Santilli destacó el rol del SAME en la gestión de Vidal, quien "puso foco en la salud".

"No me parece pertinente", cerró.