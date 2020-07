El caso de un jubilado del barrio de Quilmes que mató a un ladrón y quedó detenido sigue generando debate. Baby Etchecopar, que en marzo de 2012 fue víctima de un violento asalto en su casa junto con su familia, opinó al respecto. "Yo tengo una visión muy fea de la cosa, (al punto de) que me voy a ligar su puteada" comenzó su editorial de su programa en A24. "Yo no digo lo que le dice la Justicia ni lo que hay que decir, lo que es políticamente correcto -remarcó Etchecopar-, sino lo que yo sentí: me dio mucha pena por el ladrón. Y yo lo puedo decir porque yo me tiroteé y maté a un ladrón, pero lo maté en el medio de una cantidad de balas que iban y venían que no se veía ni quién tiraba ni a quién le tiraban".

No obstante, aclaró: "Entiendo al hombre, lo justifico, lo comprendo y le doy mi más sincero reconocimiento". "Si una persona quiere violar a tu hija o te entra a tu casa, estás adentro, te tiran, le tirás, se muere uno de los dos... Bueno, es un duelo. Pero seguir a una persona y terminarlo en el piso, por lo menos me pareció una imagen dolorosa", enfatizó.