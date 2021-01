J uan Mateo Noriega entró a la cancha de fútbol cuando vio que su hijo, Marcelo, era corrido por varias personas, una de ellas con un arma blanca, para agredirlo en medio de una pelea generalizada ocurrida el domingo en un complejo deportivo de la localidad bonaerense de Tortuguitas.

"Cuando me doy vuelta para ver si me siguen corriendo, el muchacho que me seguía me pegó un piña en la cara y me caí al suelo. Y otro muchacho me quiso pegar una patada en la cabeza y yo me cubrí con el brazo. Ahí es cuando miro para el costado y veo a mi papá con los brazos abiertos para que no pase nada, para defenderme a mí, para cuidarme", rememoró Marcelo.

Acaso fue la última vez que vio con vida a su padre. Enseguida, Juan Mateo fue golpeado ferozmente, inclusive en el piso.

"Lo mataron a patadas en la cabeza cuando estaba en el piso convulsionando", dijo el joven, todavía conmocionado.

Los incidentes se dieron entre los jugadores de La Serrano y Deportivo Nogués como parte de un campeonato amateur de fútbol. A un costado de la cancha había algunas decenas de espectadores, entre ellos Noriega, que había ido para ver jugar a su hijo.

La mortal agresión quedó registrada en un video que se hizo viral y que muestra el momento en el que un hombre comienza a perseguir a otro para golpearlo.

"Cuando empezaron a forcejear, me metí para que no se peleen, para parar todo", dijo el hijo de la víctima.

Las imágenes registraron también el instante en el que una joven, luego detenida junto a otros tres hombres por el asesinato de Noriega, se abalanza contra Marcelo y "saca de la cintura una punta como para clavarme".

Noriega tenía 63 años, trabajaba como fletero con su camioneta y era oriundo de San Miguel.

La investigación del caso está a cargo del fiscal Carlos Hermello, de Malvinas Argentinas, que ordenó la detención de tres hombres, de 21, 29 y 35 años, y de la mujer, de 33, identificada en el video.

"El que primero le pegó la trompada a mi papá y otro que después le pegó tres patadas, que lo fulminaron, en el piso están detenidos. Este último es el hermano de la chica que también fue detenida", detalló Marcelo.

En el barrio recuerdan a Noriega como un hombre muy bueno y querido, que no se metía en problemas por nada. "El recuerdo que me queda de mi viejo es que siempre estaba en todas para ayudar a la gente. Yo lo que pido es justicia", reclamó su hijo.

