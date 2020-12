S e fue demasiado pronto, pero el tiempo que compartimos fui feliz. Además nunca le reproché nada y, por otra parte, lo perdoné hace cinco años, cuando nos reunimos en Buenos Aires", expresó´, dolido, Diego Jr en la radio italiana CRC Targato sobre la muerte de su padre. Al respecto amplió más adelante: "Necesité 29 años y medio para recuperar esta relación, sin embargo, los cinco años vividos juntos no los olvidaré jamás. No quería recriminarle el pasado para poder así alejarme de mantener inútiles rencores. Le dije a mi padre que necesitaba construir un futuro juntos, desde cero y lo pude lograr".

Cabe señalar que Diego Junior (34), el hijo mayor del recientemente fallecido astro mundial del fútbol se enteró de la muerte del astro en la clínica donde había sido internado por coronavirus: "El 25 de noviembre me costó dormir, estaba mirando la TV para pasar el tiempo y recibí la llamada de un amigo mío y de su papá, un periodista español, que me dijo: ‘Diego no lo puedo creer’. Me costaba aceptarlo e intenté comunicarme de inmediato con la Argentina y nadie me respondió. Esto me tranquilizó por un lado, pensé que la noticia no era cierta, lo cual ya había ocurrido muchas veces, aunque después de algunos minutos me llamó mi esposa Nunzia y me lo confirmó".

Si bien asegura que aún le cuesta darse cuenta de lo que pasó, siente que se fue una parte de su vida y considera que su papá de 60 años se fue antes de lo que se tendría que haber ido: "Dios tiene los tiempos justos, soy muy religioso pero papá se fue muy pronto, demasiado".

Apenas se enteró de la muerte de su padre, el italiano usó sus redes sociales para despedirlo: "Cuánto voy a extrañar este abrazo, pá de mi vida, vos ni lo podés lejanamente imaginar, cuánto voy a extrañar sentarme con vos a mirar un partido de nuestro querido Napoli".