"Juntos por la educación" y "Volvamos a la escuela", fueron dos de los lemas con los cuales ayer se concentró la oposición en las calles. En la ciudad de Buenos Aires el reclamo lo encabezaron Patricia Bullrich (presidenta del PRO), Maximiliano Ferraro (de la Coalición Cívica) y el radical Alfredo Cornejo.

"No podemos decir que hasta que no se vacunen los docentes no habrá clases. Policías, médicos y colectiveros trabajaron sin vacuna", apuntó Bullrich, quien cargó duramente contra los sindicatos docentes: "Obstruyen. La sociedad argentina tiene que terminar con estos sindicatos".

Para la presidenta del PRO, "no podemos seguir conviviendo", y pidió que "docente que no va tendrá que ser reemplazado; seamos drásticos, porque la Argentina no puede perder dos años de educación".

La manifestación se dio también en varios puntos del país como Córdoba, Neuquén, Mendoza, Quilmes, Tucumán, entre otros. "Cien puntos del país pidiendo que abran las escuelas", escribió en su cuenta de Twitter el diputado nacional Fernando Iglesias.

Su compañero de interbloque Mario Negri pidió también "el regreso de los alumnos a las aulas, con los protocolos sanitarios exigibles, es imprescindible para su aprendizaje; desde la Plaza Colón de Córdoba Capital pedimos a las autoridades nacionales y provinciales abrir las escuelas". "El futuro de los chicos y chicas no admite más improvisaciones", dijo la diputada por la UCR, Claudia Najur. A pesar del llamado opositor a reclamar frente al Palacio Pizzurno, en las últimas semanas quedó confirmado el retorno a la presencialidad en todas las provincias, con más o menos alumnos de acuerdo con la situación epidemiológica del lugar.