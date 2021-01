V oy a seguir jugando partidos hasta que las piernas me sigan respondiendo". De esta manera, irónica, afable y siempre directa, el vigente Rodolfo Ranni daba cuenta de una trayectoria que continúa en plena búsqueda de proyectos y desafíos que le permitan poder estar arriba de un escenario teatral o en un estudio televisivo o cinematográfico.

A sus super otoñales 83 años, le preguntamos a Ranni si posee, en principio, algún secreto en particular para exponer, a su edad, la vitalidad y la respuesta lúcida en torno de una actividad que exige en cada uno de sus actos responsabilidad y obligaciones por doquier. El Tano nos dijo en este sentido: "Uno trata de cuidarse, lo hice cuando era joven y más ahora, que han pasado los años y el calendario lo fue fue marcando de manera inexorable. Pero cuidarse no significa solamente para cumplir con una profesión puntual, sino también para sentirnos bien y andar bien, además, por todos los caminos de la vida".

A modo de ejemplo, el actor narró que durante este pandemia, que aún continua con particular fuerza, "opté por dejar todas aquellas cosas que me llevaran a engordar. Comí, tanto en almuerzo como en la cena, de manera frugal, evité el vino, me manejé con agua y limón y por sobre todas las cosas consumí muchas frutas. Además en la terraza de mi casa, en Martinez, instalé una verdadera huerta donde tuve la posibilidad de cosechar varias cosas. Me manejé para estar, físicamente, de la mejor manera posible". Además, ante otra consulta, el actor nos comentó que "en mi familia hemos tenido gente que ha muerto muy joven y otras personas, tíos y tías, que han vivido muchos años. Yo, evidentemente, que formo parte de esa franja de longevidad".

Rodolfo Ranni se encuentra en la actualidad realizando junto a Viviana Saccone la obra "Divino divorcio", todos los lunes en el teatro Holyday, de Villa Carlos Paz, en tanto, los días restantes realizan giras por todo el interior de la provincia de Córdoba, como aquellos inolvidables actores de legua. De esta manera, Río Tercero, La Cumbre, Dolores, Calamuchita, forman parte de una agenda de tránsito emotiva e insospechada.

Muy contento Rodolfo nos afirmó: "Con todos los protocolos mediantes, la gente nos está dando su plena aceptación y te puedo asegurar que hasta el momento, estamos llenando las salas en la cantidad de localidades aceptadas. Por otra parte, en Rio Ceballos nos hemos encontrado con una sala impecable y que tenía una acústica que no la poseen muchas salas del teatro comercial de Buenos Aires. Además, no tenemos drama, si la sala cuenta con algún inconveniente, hacemos la función en la canchita de basquet".

El Tano también destacó que "haber pisado por primera vez un teatro después de la cuarentena fue realmente emocionante. Y el público, por otra parte, lo ha vivido, también, de esta manera. Soy consciente que ver a la gente con barbijos forma parte de una experiencia especial, extraña en un principio para nosotros. Pero, nos debemos acostumbrar, pasaremos por toda esta instancia y volveremos, posteriormente, a vivir aquella realidad tan deseada".

Hombre de mil batallas y protagonista, muy joven por cierto, de esa segunda postguerra, allá en Italia, Ranni nos dijo que "estamos transitando momentos muy difíciles, complejos en varios aspectos y que me recuerdan, en algún sentido, lo vivido por aquellos años, ya finalizado el conflicto mundial, en donde las dificultades económicas y la posibilidad por la supervivencia se tornaba cada vez problemático. Por lo que estamos viviendo ahora, no hay que bajar los brazos ni relajarse, no tengo dudas que en esta segunda etapa de pandemia, debemos cuidarnos más que el año pasado. Esperemos que con la vacuna todo empiece a transitar caminos de mayor normalidad, en todas las áreas y profesiones".

Cabe recordar que Rodolfo Ranni llegó desde Italia a la Argentina en 1947. En su terruño natal habían quedado aquellas imágenes aterradoras del final de la guerra: edificios destruidos, cadáveres flotando en los rios, hambrunas desoladoras, edificios prácticamente destruidos. Sin embargo, ese bagaje vivencial marcó hondo su personalidad y también su búsqueda profesional. Encontró en el teatro independiente de aquel entonces la puerta que se abría para una actividad que, paradójicamente, lo encandilaba más por el brillo sagrado del glamour que por la vocación puntualmente.

Sin embargo, el fuego sagrado de la vocación se hizo más fuerte con el paso de los años y Rodolfo Ranni fue generando, en primera instancia, desde el teleteatro y la escena independiente un camino de grandes propuestas futuras. Y si hablamos de teve, ciclos como "Nosotros y los miedos", "Archivo negro", "Los buscas" y filmes como "En retirada", "Pasajeros del jardín", "Volver", "El arreglo" y "El desquite" fueron poniéndole rúbrica a una profesión que encontró, por otra parte, en "Zona de riesgo", junto a Gerardo Romano, perfiles de particular desafío y aires de renovación para nuestra pantalla.

El presente de Ranni es, empero, "Divino divorcio" junto a Viviana Saccone y la cosa es continuar, tal como lo afirma Ranni, haciendo suyas aquellas palabras de don Luis Sandrini: "mientras el cuerpo aguante".