Escándalo. La ex amante del rey emérito de España aseguró que a Juan Carlos "le daban hormonas femeninas para quitarle la fuerza" y agregó que no funcionaba con las mujeres.

En una conversación privada que mantuvo con el ex comisario de la Policía Nacional de España José Manuel Villarejo, hoy detenido, que fue grabada por el ex uniformado sin que la empresaria alemana Corinna Larsen lo supiera, un médico francés que atendía a Juan Carlos comprobó que le habían dado somníferos y hormonas femeninas para mantenerlo bajo control. "Todo muy sucio, muy horrible. A mí me da mucha pena porque él no merece...", dijo.

En ese sentido, manifestó que al monarca emérito, hoy de 82 años, le pusieron "un montón de hormonas femeninas para quitarle la fuerza, para quitarle testosterona y todo eso". "Le han quitado todo, ni podía estar con una mujer ni nada, ¿no? Y claro, se ha puesto en una depresión horrible", dijo, antes de asegurar que en relaciones íntimas con mujeres "no funciona".