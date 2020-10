C uando se me viene encima la moto, pegan el primer disparo. Yo me quiero cubrir y en vez de frenar, aceleré y se me fue el auto para la derecha, y no lo pude controlar más", dijo el vecino Tomás Villalba, que conducía el auto que atropelló a Brenda Gutiérrez, de 24 años, mientras era arrastrada por la calle por dos motochorros luego de ser asaltada, y que luego de verla tirada se "quería morir".

Villalba, el conductor del Volkswagen Polo que embistió a Brenda, explicó a "Telefé noticias" que "venía despacio" porque llegaba a su casa, cuando se cruza con los motochorros, que le disparan.

Villalba señaló que vio "cuando le roban a Brenda el celular y se le cuelga de la moto", y que luego de embestirla "al principio estaba con mucho miedo", ya que "fue muy fuerte porque esa no era la intención". Rubén, el padre de Brenda, fue a la casa de Villalba para agradecerle por haber salvado a su hija. "Le dije que se quedara tranquilo. El fiscal (Gabriel López) me llamó para preguntarme si iba a hacer la denuncia por el accidente y le dije que no, porque gracias a él se salvó Brenda. Tuvo mala suerte de que justo Brenda quedó abajo del coche, pero ellos la soltaron gracias a eso", contó Rubén y destacó la actitud de Tomás, porque "él recibió los impactos de bala y puso en peligro también a la mamá, para tratar de salvar a mi hija".

El director del centro asistencial del partido de Moreno, Emanuel Sabaris, quien señaló que tras ser intervenida quirúrgicamente, la víctima de 24 años fue trasladada "al Área Crítica del servicio de emergencias para hacerle un control y seguimiento" en conjunto con personal de terapia intensiva. Brenda tiene cuatro fracturas en las costillas, una en el húmero izquierdo y otra en la pelvis, pero que son lesiones estables y "sin riesgo de vida".

Brenda "cursó su posoperatorio sin riesgo y sin compromiso vital", precisó Sabaris, y aclaró que los médicos están "controlando que esas lesiones de gravedad se hayan solucionado" y no se produzcan nuevas, debido a que se trata de "una paciente politraumatizada". "Viene evolucionando bien, está consciente y lúcida, pero creemos que fue tan rápido el evento que ella no llegó a interpretar cómo fue la modalidad traumática, la cinemática del trauma fue tan rápida que no lo llegó a percibir", agregó. La Justicia de Moreno pidió la colaboración de la ciudadanía para identificar a los dos motochorros que ayer la asaltaron y arrastraron por la calle. El pedido judicial apunta a poder atrapar a los dos acusados de cometer los delitos de "robo calificado y lesiones". Quien pueda aportar información de los acusados se comunique al 911 o al teléfono de la DDI Moreno-General Rodríguez 0237-4850043. El fiscal 8 de Moreno, Gabriel López, a cargo de la causa, aguarda que la víctima esté en condiciones de declarar y contar lo sucedido, una vez que sea autorizada por los médicos,