E n medio de los constantes récords diarios de contagios de coronavirus que se registran en Bolivia, la autoproclamada presidenta, Jeanine Áñez, anunció que está infectada, por lo que entrará en cuarentena. Sin embargo, dijo que se siente bien y seguirá trabajando aislada.

"Junto con todo mi equipo hemos estado trabajando por las familias bolivianas todo este tiempo y, dado que esta semana muchos de ellos dieron positivo al coronavirus, me hice la prueba y también he dado positiva", contó la mandataria en un video.

Además, anunció: "Voy a estar en cuarentena durante unos 14 días hasta que me haga una nueva prueba para ver cómo estoy. Me siento bien, me siento fuerte y voy a seguir trabajando de manera virtual desde mi aislamiento".

En el gabinete de Áñez, tres ministros ya habían anunciado que estaban contagiados de Covid-19. Se trata de la titular de la cartera de Salud, Eidy Roca, del de Minería, Jorge Fernando Oropeza, y del de la Presidencia, Yerko Núñez. Además, en el Parlamento también se registraron afectados, con varios legisladores infectados y uno fallecido con sospechas de la enfermedad, su presidenta, Eva Copa, en aislamiento preventivo y sesiones virtuales o con medidas de bioseguridad que se han reforzado.

De esta manera, la boliviana se convirtió en la segunda presidenta sudamericana en infectarse, luego de que el brasileño Jair Bolsonaro anunciara el pasado martes que el test le había dado positivo.

Sin respiro

Bolivia volvió a registrar ayer un récord diario de contagios de Covid-19, que hizo subir esa cifra a casi 43.000, mientras que la creciente saturación de centros de salud ante el aumento de casos preocupa a las autoridades. Incluso, días atrás se replicaron las denuncias por cadáveres que permanecieron varias jornadas en sus casas sin que fuesen recogidos por los servicios funerarios.

El último reporte del Ministerio de Salud indica que ya son 42.984 los casos confirmados, tras 1.439 nuevas infecciones. En tanto, los fallecimientos llegaron a 1.577.

Bolivia tiene declarado estado de emergencia sanitaria desde fines de marzo, con una cuarentena que se ha ido flexibilizando y endureciendo de nuevo por fases en función de un mapa de riesgo por regiones y municipios del país, y que está ampliada a todo julio.