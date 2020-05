E l productor rural detenido por haber atropellado y matado con una camioneta a un adolescente que había ingresado a su campo de la ciudad bonaerense de Cañuelas el domingo último, aseguró en su indagatoria ante la Justicia que no vio a la víctima y que se le cruzó "en forma imprevista" en su camino.

Se trata de Rodolfo Sánchez (57), que continuará detenido por el crimen de Alex Campo (16) tras ser indagado por la fiscal de Cañuelas Norma Pippo por el delito de "homicidio calificado por alevosía", el cual prevé como pena en un futuro juicio oral la prisión perpetua. "Vi a dos personas que se iban llevando un ternero en brazos. Fui hacia la zona tocando bocina y mientras los perseguía apareció otra persona de la nada, no sé si de abajo del paso o de atrás de una vaca, por lo que intenté frenar de golpe y eludirlo pero no pude porque había rocío", fue el párrafo más significativo de lo que dijo el acusado en sede judicial.

Según las fuentes judiciales, Sánchez explicó a la fiscal que momentos previos al hecho observó a dos personas que se hallaban robando unos terneros y que, por ese motivo, salió a perseguirlos con su camioneta e imprevistamente se cruzó con Campo y lo atropelló.

La versión que aportó ante la fiscal se contradice con la declaración que realizaron los amigos de la víctima que también se hallaban en el momento del hecho, por lo que el hombre permanecerá detenido.

En tanto, Noelia Campo, tía de la víctima, dijo ayer que instantes después del hecho su sobrino "estaba con vida" y "los otros dos chicos le preguntaron si estaba bien, él les dijo que sí y después se durmió". "Los familiares le pedían a Sánchez que llevara a Alex al hospital, pero él sólo les dijo que sacaran el cuerpo de ahí, nunca llamó a una ambulancia y cuando llamó a la policía se atajó diciendo que le habían entrado a robar, cuando el campo está totalmente vacío, no hay nada que los chicos pudieran llevarse", agregó.

En relación a ese momento, uno de los hermanos de Alex contó que, al llegar al campo, el acusado "estaba haciendo círculos con la camioneta por todos lados" y que otro familiar "se quedó en el medio de la tranquera para que no se fuera". "Cuando me acerqué vino la policía, les pedí que me ayudaran y el tipo se acercó y en vez de pedir que ayudaran a mi hermano, dijo ‘ahí está tirado el chorro’", relató.

El hecho ocurrió el domingo a la mañana, en un campo ubicado en el kilómetro 72,500 de la ruta 205, a la altura del barrio Guzzetti de Cañuelas, propiedad de Sánchez y cerca de donde residía Campo, que había ido a cazar liebres junto a dos amigos, de acuerdo con sus relatos.